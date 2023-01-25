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Полгода трагедии: судьба людей и полуразрушенного дома после ракетного удара в Сергеевке

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 25 января 2023, 20:00
Історія жінки, яка вижила після ракетного удару по Сергіївці

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