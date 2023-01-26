Сила украинской женщины: как жительница Гостомеля спасла сотню украинцев от депортации

Украинцы всегда готовы прийти друг другу на помощь в беде. Этому нас учат с детства, эмпатию мы впитываем с материнским молоком. Особенно сильно эта черта украинцев проявилась во время страшной войны. Наша сегодняшняя история — об одной из отважных украинок.

Всю жизнь она работала воспитательницей в детсаду. А уже на пенсии возглавила кооператив своего дома. 62-летняя жительница Гостомеля Татьяна Скиба стала настоящей героиней в первые дни полномасштабной войны.

Она спасла более сотни местных жителей, поддерживала людей, обустроила подвал и не дала оккупантам обмануть местных жителей.

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После освобождения Татьяна без государственной помощи сделала все, чтобы восстановить поврежденный дом. Сейчас она вспоминает те страшные события: еще и года не прошло с тех пор, как в ее квартире нагло жили российские оккупанты. Войну здесь напоминают местами разорванные осколки стены.

Ее муж Юрий был тем, кто снял на телефон полет российских вертолетов, которые затем бомбили гостомельский аэродром. Но уезжать Татьяна и Юрий не захотели: не могли покинуть дом и испуганных соседей.

— Как я могла поехать, если я образец для всех людей в этом доме?!

Россияне в Гостомеле

25 февраля бои шли прямо возле их дома. Тогда Татьяна сплотила людей и открыла для всех подвал. Вместе они его и убирали. Впоследствии даже обустроили целый медпункт, потому что люди либо болели, либо получали ранения.

У нас здесь была медсестра Оля, которая оказывала помощь всем: и психологическую, и физическую, — рассказывает Татьяна.

Тогда решили готовить одну общую еду на всех 46 человек, живших в подвале. Лучше всего это было делать в квартире Татьяны, потому что у нее еще был газ.

Готовили, рассказывает женщина, все: приносили, что могли и во все женские руки становились готовить. Распределяли труд, чтобы каждый за что-то отвечал.

Через несколько дней ситуация в Гостомеле становится еще тяжелее, теперь из города невозможно было уехать. Тогда Татьяна Скиба решает впускать в подвал всех оставшихся на улице. Она же искала еду, обустраивала место для сна и помогала с детьми.

После очередного обстрела их пятиэтажки Юрия Скибу ранило двумя обломками. Украинского военного, который тогда был рядом, обстрел убивает на месте, а соседу Саше оторвало ногу.

Но Татьяна не отчаялась и тогда. Осталась с людьми в подвале, когда мужа отвезли в больницу.

Уже на следующий день в их двор заехали БТРы и танки россиян. Зашли в подъезд, нашли Татьяну и спросили: “Кто главный?” А главной была она. Женщина вышла к россиянам, а мужчинам приказала сидеть в подвале — неизвестно, что бы сделали оккупанты с ними.

Татьяна рассказывает, как россиянин Дмитрий отвел ее в сторону и начал пересказывать методички Кремля.

— Говорит: “Ваша власть вас бросила, она знала, что здесь будут бои, и не вывезла мирных отсюда. Я предлагаю вам эвакуацию в Белорусь”. Но я ему не поверила. Только попросила время на размышления.

Вернулась к своим и предупредила, что это может быть ловушка. Мы никуда не уедем. В другом подвале уже начали составлять какой-то список для эвакуации — я порвала его.

Когда оккупант во второй раз вызвал Татьяну, она заявила: никто никуда из дома не уедет.

Спасение

9 марта был первый “зеленый коридор” из города. Люди с двухмесячными детьми выходили на улицу, когда над ними разрывались снаряды. Женщина рассказывает, что тогда буквально все вокруг пылало, в каждом частном секторе стоял вражеский танк или БТР.

Но люди выбрались. Татьяна радуется, что тогда не позволила ни себе, ни другим сесть на автобусы россиян: неизвестно, вернулись бы они еще когда-нибудь домой.

В родной город Татьяна с мужем вернулись только в апреле. Свой дом едва узнали: без крыши, без окон, иссечен обломками. В их доме поселились оккупанты, похитили и вынесли абсолютно все, что могли открутить или взять в руки.

Крышу перекрыли своими силами, помощи у государства не просили. Татьяна говорит: становилась на колени перед продавцами, чтобы те делали скидки. И они шли ей на встречу.

Больше всего женщина гордится собственным внуком, который сразу после освобождения Киевской области пошел в армию. Женщина ждет его и верит в нашу победу.

Примером украинской несокрушимости является также история женщины, которая на костылях встретила войну в Мариуполе. О ее спасении читай в материале.

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