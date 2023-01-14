“Тепло ногам — смерть врагам!” История боевой паучихи, которая даже в темноте вяжет носки для военных

Каждый украинец хочет быть полезным для украинских военных. Все стараются помочь, ведь это уже вклад в нашу победу. Это сильно вдохновляет!

Жительница Сум Оксана Павленко вяжет теплые носки для наших бойцов. Она занимается этим уже почти год. Спицы и нитки всегда рядом с ней. В семье даже дали ей прозвище — Боевая паучиха. Свою историю она рассказала Суспільному.

Женщина вяжет постоянно. Просыпается в шесть утра, когда муж идет на работу, хоть и темно — надевает на лоб фонарик и принимается делать носки. Домашними делами помогает заниматься дочь.

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— Жаль, что у нас на сутки приходится всего 24 часа. Если бы было больше, то было бы больше носков, — делится женщина. Когда в очередной раз муж пришел с работы и спросил у дочери, где Оксана, та ответила: “Вяжет”.

— Боевая паучиха на страже! — сказал тогда мужчина.

Паучиха и паучиха. Но это — собирательный образ. Это все женщины нашего города, которые вяжут и пытаются помочь, — отмечает Оксана.

Нити для носков сначала давали знакомые, но потом семья стала искать их сама. Муж предложил поехать в секонд-секонд. Там они покупают свитера, стирают и распускают. Так получаются нитки для носков. Из одного свитера может получиться три – четыре пары.

Женщина хочет, чтобы носки грели военным не только сердце, но и душу. Поэтому к каждой паре кладет записку: “Носки-ногогрейки: тепло ногам — смерть врагам”. Еще добавляет к ним предсказания.

Оксана трудилась даже в земнее праздникам. Она убеждена: чем больше успеет смастерить носки, тем теплее будет украинским воинам.

На фронте наших защитников греют не только вещи. Ранее мы рассказывали историю волонтера с инвалидностью, который делает окопные свечи для военных. От их тепла можно согреться и даже разогреть еду.

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Фото: Суспільне Суми