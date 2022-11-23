Я бы для них небо приклонила: как винничанка в 93 года делает полсотни окопных свечей в день для военных

Українці згуртовані, як ніколи раніше. Усі допомагають чим можуть і наближають нашу перемогу. Так і Олена Владимирець — вінничанка в 93 роки виготовляє окопні свічки. Як їй це вдається і чи не важко — читай в матеріалі.

Вінничанка в 93 роки виготовляє окопні свічки

Пані Олені Владимирець — вже 93. Вона разом зі своєю донькою Ніною виготовляють окопні свічки для українських військових та відправляють на передову. Їхньою історією поділилось Суспільне.

Жінкам вдається виготовити понад 50 окопних свічок на день, якими захисники будуть грітися та освітлювати бліндажі. Вінничанки працюють вдома, а матеріали отримують від волонтерів.

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Свічка горить до 12 годин, якщо вона добре залита. На такій свічці за 24 хвилини закипає літр води, захисники гріють руки, сушать білизну, — розповідає донька пані Олени Ніна.

На початку війни Ніна плела маскувальні сітки в місцевій школі, а потім потрібно було доглядати матір. Щоб допомагати військовим, вони вирішили виготовляти окопні свічки.

У свої 93 роки пані Олена розповідає, як виготовляє кожну свічку. Їх тричі потрібно заливати воском. Показує, як потрібно скручувати паперові смужки та вставляти в бляшанку.

Солдати користуються, гріються, чай роблять. А я для них небо прихилила б, якби могла. Я день і ніч молюся за них, щоб вони вистояли за нашу землю, — каже Олена Владимирець.

Сама Олена пережила дві війни та Голодомор. Тому, коли почалась третя війна за її життя, без вагань долучилась до допомоги.

Найбільше бажання пані Олени — щоб окопні свічки більше виготовляти було не потрібно.

Не хочу вже їх робити, щоб не було потреби вже такої. Щоб був мир. Я тоді на площі десь запалю їх, бо в мене сьогодні є багато, — ділиться пані Олена.

Та поки вона продовжує робити свій внесок для перемоги, щодня виготовляє свічки та передає нашим військовим на фронт.

Раніше ми розповідали історію волонтера з інвалідністю, який робить окопні свічки.

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Фото: Суспільне Вінниця