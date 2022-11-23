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Я б для них небо прихилила: як вінничанка в 93 роки виготовляє півсотні окопних свічок на день для військових

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Листопада 2022, 21:00
Вінничанка в 93 роки виготовляє окопні свічки

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