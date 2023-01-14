“Тепло ногам — смерть ворогам!” Історія бойової павучихи, яка навіть у темряві в’яже шкарпетки для військових

Кожен українець хоче стати у пригоді українським військовим. Усі прагнуть допомогти, адже це вже вклад у нашу перемогу. Це сильно зворушує і надихає!

Жителька Сум Оксана Павленко в’яже теплі шкарпетки для наших бійців. Вона займається цим уже майже рік. Спиці й нитки завжди поруч неї. В родині навіть дали їй прізвисько — Бойова павучиха. Свою історію вона розповіла Суспільному.

Жінка в’яже постійно. Прокидається о шостій ранку, коли чоловік йде на роботу, хоч і темно — вдягає на лоба ліхтарика й береться робити шкарпетки. Хатніми справами допомагає займатися донька.

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— Шкодую про те, що у нас на добу припадає лише 24 години. Якби було більше, то було б більше шкарпеток, — ділиться жінка. Коли вкотре чоловік прийшов з роботи й запитав у доньки, де Оксана, та відповіла: “В’яже”.

— Бойова павучиха на сторожі! — сказав тоді чоловік.

Павучиха й павучиха. Але це — зібраний образ. Це всі жінки нашого міста, які також в’яжуть і намагаються допомогти, — зазначає Оксана.

Нитки для шкарпеток спочатку давали знайомі, але потім родина почала шукати їх сама. Чоловік запропонував поїхати в секонд-секонд. Там вони купують светри, перуть та розпускають. Так виходять нитки для шкарпеток. З одного светра може вийти три – чотири пари.

Жінка хоче, щоб носки гріли військовим не тільки серце, а й душу. Тому до кожної пари кладе записку: “Шкарпетки-ногогрійки: тепло ногам — смерть ворогам”. Ще додає до них передбачення.

Оксана трудилася навіть на зимові свята. Вона переконана: чим більше встигне змайструвати шкарпеток, тим тепліше буде українським воїнам.

На фронті наших захисників гріють не тільки речі. Раніше ми розповідали історію волонтера з інвалідністю, який робить окопні свічки для військових. Від їхнього тепла можна зігрітися та навіть розігріти їжу.

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Фото: Суспільне Суми