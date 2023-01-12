Рассказы

Выстрелили с танка в больницу! История женщины, которая встретила оккупацию Мариуполя на костылях и смогла эвакуироваться

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 января 2023, 18:30
Оксана Гальченко: історія жінки зі зламаною ногою про окупацію Маріуполя
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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