Выстрелили с танка в больницу! История женщины, которая встретила оккупацию Мариуполя на костылях и смогла эвакуироваться

Мы не должны уставать рассказывать об ужасах, которые делают российские военные на нашей земле. Мы должны рассказывать истории людей, переживших самые страшные моменты своей жизни. Это одно из доказательств российских военных преступлений, за что они будут обязательно отвечать.

Это история Оксаны Гальченко из Мариуполя. Женщина была успешной танцовщицей. Она работала за границей около пяти лет, затем вернулась в Мариуполь и открыла свою школу танцев. Даже стала покровительницей директора Городского дворца культуры Чайка.

В начале 2022 решила сделать паузу в карьере и отдохнуть после 18-летнего марафона. А 16 февраля сломала ногу. Полномасштабную войну и оккупацию города она встречала на костылях. Но это даже придавало ей силы, чтобы противостоять оккупантам. Свою историю она рассказала для УП.Життя.

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За два дня до полномасштабного российского вторжения Оксане сделали операцию. О начале Великой войны она узнала от медсестры. Женщина говорит, что в 2014–2015 годах в городе уже видели войну. Тогда даже флаги “ДНР” висели на админзданиях. Однако Оксана не могла представить, что на этот раз все обретет такие масштабы.

25 февраля большинство пациентов разъехались по домам. Оставшихся в больнице переселили в коридор. Оксана не уехала, потому что нуждалась в медикаментозном лечении и жила в другом микрорайоне одна. Женщина решила, что в больнице безопаснее.

Начало войны в больнице

Медучреждение находилось в 17 микрорайоне. Россияне начали обстреливать его уже 26 февраля. Тогда начала исчезать вода и электроэнергия. А уже 3 марта возле больницы взорвался вражеский снаряд. Взрывной волной выбило все окна, в больнице стало очень холодно. Потом исчез и интернет.

— Я никогда не забуду, как обо мне беспокоились люди. Особенно поразила подруга нашей семьи Татьяна Горюнова, ей 81 год.

Она живет в центре города. Женщина знала, что я в больнице, потому пешком под обстрелами пришла навестить меня и принесла еду.

Это было в начале марта, когда вокруг уже взрывалось, — растроганно вспоминает Оксана.

Новости о событиях в других районах пациенты узнавали от военных, работников Красного Креста или новых прибывших в больницу. Раненые поступали в медучреждение ежедневно по 40–50 человек.

Однажды военные привезли в медучреждение молодую женщину Светлану и ее дочь — пятилетнюю Лизу. Они только вдвоем выжили из всего дома, остальные погибли под завалами.

Девочку поселили в коморке, где раньше были медикаменты. Она была настолько напугана, что не выходила оттуда полторы недели.

Танк выстрелил в больницу

10 марта Оксана увидела украинский флаг на крыше соседнего дома и сфотографировала его. А на следующее утро оккупанты заняли район медучреждения. Медсестра просила пациентов как можно меньше контактировать с россиянами и не высказывать свою позицию, чтобы не было проблем.

Российские солдаты обыскали каждую палату и кабинет. Затем оставили “ДНРовцев” на посту, чтобы те контролировали ситуацию.

Несколько дней у больницы стоял российский танк, повернутый дулом на здание. Все боялись, что он может выстрелить. Так и случилось всего через три дня. В стене появилась огромная дыра. Тогда пострадали два – три человека. После этого случая всех пациентов перевели в подвал.

— Я никогда не забуду запах крови, пота, гноя, грязного тела…

Люди лежат прямо в коридорах, и к ним никто не подходил, потому что врачи физически не успевают всем помочь. Канализация не работала, — говорит Оксана.

Россияне говорили, что президент сбежал из страны и что они вот-вот возьмут Киев. Альтернативной информации никто не имел, но все на подсознательном уровне знали, что это ложь.

О “зеленых коридорах”

После 17 марта линия фронта переместилась поближе к центру Мариуполя. Тактика захвата города у россиян была такой: сбросить бомбу на микрорайон, затем, уничтожив, зачистить и оставить на постах “ДНРовцев”.

Оксана хотела выехать во Львов, но не было с кем, и это было опасно. Оккупанты расстреливали машины мирных жителей, а “зелеными коридорами” пытались вывезти людей в Донецк или в Россию.

“Костыли были моим оружием”

Оксане было тяжело как морально, так и физически. К ее сломанной ноге прибавилось заболевание. Голос сел, а температура тела держалась выше 38 °C. Из всех лекарств она имела только два пакета противовоспалительного и соль для полоскания горла.

Она знала, что через определенный период времени у нее случится воспаление легких. Набралась смелости и пошла к новому главврачу, которого назначили оккупанты.

— Я дерзко зашла в кабинет и говорю: “Я умираю: на костылях, у меня температура 38,5 °C уже несколько дней, у меня сел голос… Я уже не выдерживаю. Мне нужно в Мангуш (Донецкая область — ред.)”, — делится женщина.

Тогда командир отдал приказ солдату зарегистрировать Оксану на эвакуацию без очереди. Женщина не знает, почему он решил помочь ей.

— Может, потому что запомнил меня. Однажды я требовала, чтобы он вышел с сигаретой из подвала, где находились больные. Возможно, мой беззащитный вид на костылях так подействовал, — рассуждает она.

Но Оксана считает, что костыли были ее оружием. Визуальная уязвимость давала ей силы даже на дерзость к оккупантам.

28 марта женщина уехала не в Мангуш, а в Никольское. Оттуда отправилась в Бердянск, а затем — Запорожье. Дальше полгода прожила во Львове. Сейчас она находится за границей и мечтает о победе Украины.

Даже несмотря на постоянные обстрелы, оккупацию, разрушение медучреждения, врачи продолжили оказывать пациентам помощь. Украинские медработники иногда творят настоящие чудеса, они заслуживают благодарности и уважения. Ранее мы рассказывали историю несокрушимых николаевских медиков, работающих под обстрелами.

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