Рассказы

Ранеными была усеяна вся больница: детский хирург об адских обстрелах города и спасении людей

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 декабря 2022, 22:00
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Фото: Instagram

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