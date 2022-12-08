Розповіді

Пораненими була всіяна вся лікарня: дитячий хірург про пекельні обстріли міста та порятунок людей

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Грудня 2022, 22:00
Олександр Мартинцов: історія дитячого хірурга про пекло Маріуполя
Фото: Instagram

Більше новин
Пораненими була всіяна вся лікарня: дитячий хірург про пекельні обстріли міста та порятунок людей
Зимовий салат — це не нудно. Ідеальна формула від нутриціологині Анастасії Голобородько
Марина Курапцева
Бачили таке, що, Господи, борони комусь побачити: історія порятунку з Бородянки двічі біженки Марини Курапцевої
В Україні готують два фільми про війну разом з військовими
Відчути справжній нерв війни: як проходять зйомки фільмів про нашу боротьбу разом з військовими
книги про цифровізацію
Від криптовалют до штучного інтелекту — топ-7 книжок про цифровізацію сучасного світу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Марина Курапцева
Бачили таке, що, Господи, борони комусь побачити: історія порятунку з Бородянки двічі біженки Марини Курапцевої
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Які нові документи з’являться в Дії: Михайло Федоров про відновлення зв’язку
Продовжуємо будувати цифрову країну: розповідаємо про відновлення мобільного зв’язку та нові документи в Дії
Анка Фельдгузен
Ви боретесь і за нашу свободу! Послиня Німеччини в Україні про поставки зброї, енергетичну кризу та українців закордоном

Відео
0:11:43
Які нові документи з’являться в Дії: Михайло Федоров про відновлення зв’язку

Продовжуємо будувати цифрову країну: розповідаємо про відновлення мобільного зв’язку та нові документи в Дії
0:02:21
нікопольський район
13 годин повітряної тривоги. Як минула ніч у Нікопольському районі під ракетним прицілом
Олексій Резніков
Це революція в армії: Резніков про українське озброєння та військові ініціативи
0:21:39
Ціна на продукти перед Новим роком: на що варто очікувати збільшення цін українцям
Йти на закупівлі до новорічного столу вже зараз? Що буде з цінами на продукти до кінця року
0:02:45
Сталеві полотна - виставка воєнного мистецтва
Сталеві полотна: як знищена російська техніка переродилась на витвори мистецтва
0:04:41
Щедрик в США
Світ у захваті: український Щедрик пролунав у Нью-Йорку
0:02:45
Високопілля
За півгодини впало 35 снарядів! Історії жителів Високопілля про окупацію
Карта бойових дій в Україні 08.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 8 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:20
журналіст потрапив під обстріл
Знімальна група ICTV потрапила під обстріл — наслідки атаки окупантів
0:03:40
реабілітація військових в Ужгороді
Наново вчать сидіти, ходити та дбати про себе! В Ужгороді безкоштовно реабілітують воїнів
Більше відео
Марина Курапцева
Читати далі
Бачили таке, що, Господи, борони комусь побачити: історія порятунку з Бородянки двічі біженки Марини Курапцевої

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь