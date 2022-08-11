Повертає обличчя жертвам війни: хірург-волонтер рятує зовнішність тих, кому дивом вдалося вижити

Артур Тумбашян — пластичний хірург із багаторічним стажем. Сам родом із Миколаєва. Кілька років працював на два міста. З початку війни довелося переїхати з дружиною та новонародженим сином до Одеси. Тут спокійніше. Миколаїв останнім часом жорстоко обстрілюють.

Аби зробити свій внесок у перемогу та допомогти людям, яких понівечило від ракетних атак, вирішив робити безкоштовні пластичні операції.

— Я просто написав у своїх соцмережах. Запропонував допомогу, і через деякий час до мене звернулися волонтери, — розповідає хірург.

Першою пацієнткою стала 55-річна Лариса Шмалько. Вона отримала численні скалкові поранення шиї та зони декольте під час ракетного обстрілу у курортній Сергіївці. В ніч проти 1 липня ворог випустив три ракети зі стратегічної авіації типу Х-22. Дві з них влучили у базу відпочинку. Третя поцілила у житловий будинок, в якому пані Лариса, як і решта мешканців, мирно спали.

Читати на тему Масований обстріл Затоки на Одещині. Наслідки вибухів та реакція президента Розповідаємо про наслідки обстрілів Затоки на Одещині 26 липня.

— Нічого не віщувало ніякої біди. Все було спокійно. Близько першої ночі відкрилися вікна і всі квіти попадали. Я побігла на балкон подивитися, що там. І чула, що з третього під’їзду жінка дуже кричала, звала на допомогу, і клуб великого диму.

У мене задзвонив телефон. Син кричав: “Мамо, тікай, ракета летить!”

— Я не зрозуміла, думаю: “Треба ж закрити балкон”. Побігла закрити балкон, тільки підняла руку — і тут мене так оглушило, що я перестала бачити. Почала повзти до ванної кімнати, думала, що промию очі й буду бачити. Я не зрозуміла, думала, що тільки у мене таке в кімнаті. І коли я вже зрозуміла, що я не бачу, почала добиратися до вхідних дверей, а їх не було, — пригадує події страшної ночі пані Лариса.

Жінка розповідає: її обличчя було настільки пошматоване, що її боялася власна онучка. Лариса Пилипівна вже майже змирилася з тим, що її життя більше ніколи не стане таким, як було. А потім від волонтерів дізналася про хірурга, який безкоштовно оперує постраждалих. Вона стала його першою пацієнткою.

— Ми зробили пластику рубців м’яких тканин, щік, повік та надбрівної зони, у надбрівній зоні повернули хвіст брови у вихідне положення. Вилучили уламок скла і ваговий нерв звільнили від рубців, — розповідає пластичний хірург.

Пані Лариса вже виглядає значно краще, ніж до оперативного втручання. Втім, це ще не все. Найближчими днями хірурги зроблять жінці ще одну операцію.

— У неї є рубець, що деформує. Ще один на повіках, який зараз проявився. Він щільніший, він тягне при піднятті брови, тягне щоку за собою.Там потрібна буде зет-пластика (пластичні хірурги зрозуміють). Якщо простою мовою — потрібно буде його розпустити, подовжити, щоб під час руху брови він не впливав на м’які тканини, — пояснює Артур Тумбашян.

Сам лікар розповідає: не очікував такої уваги медіа до своєї роботи. Наразі до нього звернулися четверо постраждалих. Двох пацієнтів уже прооперували.

Нагадаємо, 1 липня російська армія випустила по курортній Сергіївці три ракети типу Х-22 зі стратегічної авіації. Одна з них влучила у житловий будинок, ще дві — у базу відпочинку. 21 людина загинула, серед них 12-річний хлопчик, ще 39 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Читай про ще одного героя зі скальпелем: історія травматолога Влада про “військовий” мозок і власну колекцію уламків.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!