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Повертає обличчя жертвам війни: хірург-волонтер рятує зовнішність тих, кому дивом вдалося вижити

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 11 Серпня 2022, 20:00
Артур Тумбашян

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Повертає обличчя жертвам війни: хірург-волонтер рятує зовнішність тих, кому дивом вдалося вижити
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