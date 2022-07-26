Україна

Масований обстріл Затоки на Одещині. Наслідки вибухів та реакція президента

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Липня 2022, 12:00
Наслідки обстрілу Затоки на Одещині

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