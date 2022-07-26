Масований обстріл Затоки на Одещині. Наслідки вибухів та реакція президента

Ранком вівторка, 26 липня, окупанти завдали масованого ракетного удару по Затоці, що в Одеській області. Були прильоти й по інших населених пунктах регіону, повідомили в ОК Південь.

Тож щоранку українці прокидаються з однією думкою: “Дякуємо, що живі!” Російські військові продовжують чинити воєнні злочини проти мирного населення й обстрілювати територію України.

Обстріл Одещини 26 липня: що відомо

Удари було нанесено із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря.

— На Одещині є влучання у приватні будівлі прибережних сіл із загорянням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає, — йдеться у повідомленні.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що станом на 26 липня у Чорному морі з готовністю до застосування по цивільній інфраструктурі залучено два ворожі носії крилатих ракет Калібр. У Середземному — п’ять носіїв Калібрів та два ракетні крейсери. До семи кораблів та катерів задіяні для контролю морських комунікацій в Азовському морі.

Ранковий обстріл Затоки продемонстрував у своєму Instagram президент України Володимир Зеленський, щоб вкотре показати світові усю жорстокість і цинічність РФ.

— Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен “освободітєль”, який руйнує наше життя, — наголосив президент.

Українські військові помстяться за кожне обстріляне місто. У цьому нам допомагає зброя країн-партнерів. Польща передала Україні танки PT-91 Twardy. Раніше ми розповідали про характеристики цієї зброї.

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