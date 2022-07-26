Массированный обстрел Затоки в Одесской области. Последствия взрывов и реакция президента

Утром вторника, 26 июля, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Затоке в Одесской области. Были прилеты и по другим населенным пунктам региона, сообщили в ОК Південь.

Именно из-за этого украинцы каждое утро просыпаются с одной мыслью: “Спасибо, что живы!” Российские военные продолжают совершать военные преступления против мирного населения и обстреливать территорию Украины.

Обстрелы Одесской области 26 июля: что известно

Удары были нанесены с применением авиации по направлению из Черного моря.

— В Одесской области есть попадание в частные дома прибрежных сел с возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что по состоянию на 26 июля в Черном море в готовности к применению по гражданской инфраструктуре находятся два вражеских носителя крылатых ракет Калибр. В Средиземном — пять носителей Калибров и два ракетных крейсера. До семи кораблей и катеров расположены в Азовском море для контроля морских коммуникаций.

Утренний обстрел Затоки продемонстрировал в своем Instagram президент Украины Владимир Зеленский, чтобы в очередной раз показать миру всю жестокость и циничность РФ.

— Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый “освободитель”, который разрушает нашу жизнь, — подчеркнул президент.

Украинские военные отомстят за каждый обстрелянный город, в этом нам помогает оружие стран-партнеров. Польша передала Украине танки PT-91 Twardy. Ранее мы рассказывали их характеристики.

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