Возвращает лица жертвам войны: хирург-волонтер спасает облик тех, кому чудом удалось выжить

Артур Тумбашян — пластический хирург с многолетним стажем. Сам родом из Николаева. Несколько лет работал на два города. С начала войны ему пришлось переехать с женой и новорожденным сыном в Одессу. Здесь спокойнее. Николаев в последнее время жестоко обстреливают.

Чтобы сделать свой вклад в победу и помочь людям, изуродованным ракетными атаками, решил проводить бесплатные пластические операции.

— Я просто написал в своих соцсетях. Предложил помощь, и через некоторое время ко мне обратились волонтеры, — рассказывает хирург.

Первой пациенткой стала 55-летняя Лариса Шмалько. Она получила многочисленные осколочные ранения шеи и зоны декольте во время ракетных обстрелов в курортной Сергеевке. В ночь на 1 июля враг выпустил три ракеты из стратегической авиации типа Х-22. Две из них попали в базу отдыха. Третья попала в жилой дом, в котором Лариса, как и остальные жители, мирно спала.

Читать по теме Массированный обстрел Затоки в Одесской области. Последствия взрывов и реакция президента Рассказываем о последствиях обстрелов Затоки в Одесской области 26 июля.

— Ничего не предвещало никакой беды. Все было спокойно. Около часа ночи открылись окна, и все цветы попадали. Я побежала на балкон посмотреть, что там. Слышала, что из третьего подъезда женщина очень кричала, звала на помощь, и клуб густого дыма.

У меня зазвонил телефон. Сын кричал: “Мама, беги, ракета летит!”

— Я не поняла, думаю: “Надо же закрыть балкон”. Побежала закрыть балкон, только подняла руку — и тут меня так оглушило, что я перестала видеть. Начала ползти в ванную, думала, что промою глаза и буду видеть. Я не поняла, думала, что у меня такое в комнате. И когда я уже поняла, что не вижу, начала добираться до входной двери, а ее не было, — вспоминает события страшной ночи Лариса.

Женщина рассказывает: ее лицо было настолько растерзано, что ее боялась собственная внучка. Лариса Филипповна уже почти смирилась с тем, что ее жизнь больше никогда не станет такой, как прежде. А потом от волонтеров узнала о хирурге, который бесплатно оперирует пострадавших. Она стала его первой пациенткой.

— Мы сделали пластику рубцов мягких тканей, щек, век и надбровной области. В надбровной области повернули хвостик брови в исходное положение. Удалили осколок стекла и нерв освободили от рубцов, — рассказывает пластический хирург.

Лариса уже выглядит гораздо лучше, чем до оперативного вмешательства. Впрочем, это еще не всё. В ближайшие дни хирурги сделают женщине еще одну операцию.

— У нее есть деформирующий рубец. Еще один на веках, который сейчас проявился. Он более плотный, он тянет при поднятии брови, тянет щеку за собой. Там нужна будет зет-пластика (пластические хирурги поймут). Если на простом языке — нужно будет его распустить, удлинить, чтобы при движении брови он не влиял на мягкие ткани, — объясняет Артур Тумбашян.

Сам врач признается: не ожидал такого внимания медиа к своей работе. К нему обратились четверо пострадавших. Двое пациентов уже прооперированы.

Напомним, 1 июля российская армия выпустила по курортной Сергеевке три ракеты типа Х-22 из стратегической авиации. Одна из них попала в жилой дом, еще две — в базу отдыха. 21 человек погиб, среди них 12-летний мальчик, еще 39 получили ранения разной степени тяжести.

Читай о еще одном герое со скальпелем: история травматолога Влада о “военном” мозге и собственной коллекции осколков.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!