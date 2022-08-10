Герой со скальпелем. История травматолога Влада о “военном” мозге и собственной коллекции осколков

Украинские медики стали настоящими ангелами-хранителями, спасающими жизнь. Врачи делали чудеса и в мирное время, а во время войны их сила увеличилась во стократ. Они лечат в тылу и на фронте, без преувеличения возвращают некоторых людей с того света, проводят сверхсложные операции и спасают конечности.

Травматолог Влад рассказал журналистке УП.Життя Виктории Андреевой о работе в военном госпитале.

В первый день полномасштабного вторжения мужчина пришел на работу, а на следующий день товарищ предложил быть волонтером в военном госпитале в Запорожье. Влад согласился и первые 50 дней практически жил на работе. Домой мужчина мог попасть раз в три дня, чтобы постирать свою одежду.

Он вспоминает: сначала было очень много раненых. Когда слышали, что новые раненые приехали, к ним сразу бежал десяток врачей, хотя для первого осмотра хватает одного.

Даже по ночам, в сплошной темноте, ведь придерживались светомаскировки, врачи группами ждали пациентов в холле госпиталя. Когда было много раненых, они по три человека были в манипуляционной. Один из военных лежал на полу, и у него текла кровь. Влад забежал в комнату, поскользнулся, но быстро встал и начал работать.

Врач рассказал: когда в больницу попадает раненый, работает хирург, дежурный врач-терапевт, анестезиолог.

Хирург осматривает, терапевт должен заполнить документ, в котором описаны военные травмы и по каким причинам военный их получил. Анестезиолог работает, если раненый в тяжелом состоянии. Медсестры зовут других хирургов и готовят операционную.

Влад говорит: к работе готовишься, когда слышишь три звука “прилета”.

— Однажды лежу под одеялом на дежурстве ночью и слышу это трио. Встал, оделся. Захожу в ординаторскую и спрашиваю: “Это прилет или отлет?” Ушел, взял перчатки, травматические ножницы, сижу. Посидел пять минут. Думаю: “Нет, надо спать”. Разделся, лежу, слышу — снова прилет. Теперь точно спать не стану. А потом — тишина. Понимаю, что когда понадоблюсь — меня позовут, — вспоминает врач.

О разнице мирного и военного мышления

В первые дни полномасштабного вторжения врачи военного госпиталя воспринимали гражданских врачей враждебно. Потому что не знали, смогут ли те выдержать. Да и оборудование не хватало. В начале “мирных” врачей учили различать раны, как с ними правильно обращаться, как ставить диагноз и т.д. Ведь отличалась даже первичная хирургическая обработка ран.

Так что мысли и знания “мирных” врачей становились военными. Они научились структурировать действия, делать холодный расчет и не паниковать.

— “Военными” мозгами понимаешь ситуацию, хотя “гражданскими” не смог бы этого принять. Так что за эти месяцы я научился делать столько всего, чего бы не удалось понять даже в лучших клиниках и стажировках, — отмечает Влад.

Даже современная техника показывает не все

Однако через несколько недель в госпиталь начала поступать медицинская техника. Привезли рентген-дугу, чтобы делать снимки переломов на операционном столе. Также другие инструменты для фиксации и лечения переломов. Затем врачи получали консультации благодаря телемедицине и VR-очкам. Но даже современная техника не все может показать.

— Был один пациент с огнестрельным ранением пятки.

Снимок сделали — все целое. А по факту — середины пятки нет.

Пуля прошла сквозь нее, внутри нет кости, а вокруг все осталось. Пришлось накладывать аппарат и фиксировать все это, — делится опытом травматолог.

Влад поделился, что каждый хирург имеет свою коллекцию осколков. Они собирают его в банке. Часто пациенты просят отдать осколки, но Влад говорит — хирурги не отдают. Это плохая примета, поэтому остаются у врачей.

О пациентах, которых запомнил больше всего

Хирурги могут провести сотни операций, но все равно будут помнить некоторых пациентов еще долго. Такие были и у Влада. Он рассказал о молодой военной, которую привезли с ранениями в первые дни полномасштабной войны. Несмотря на ранения, девушка широко улыбалась. Влад даже думал, что у нее контузия. Он не удержался и спросил, почему девушка постоянно улыбается, а в ответ:

— Я сегодня три танка завалила. Я логист, ракеты дистанционно запускаю”.

Я даже присел! Испытал тогда такую ​​гордость за наших военных и еще раз убедился, что нашу армию не победить, — подчеркивает врач.

Травматолог упомянул еще об одном военном с контузией после тяжелой огнеметной системы залпового огня Буратино, или Солнцепек.

— Я когда впервые увидел такого пациента, понял, откуда такое название оружия. Он поступил практически без ранений, но со значительной контузией, тремором всего тела и вытянутыми вперед руками со спазмами, как у Буратино, — вспоминает врач.

Он рассказал, что такая система образует вакуум и поражает уши. Тело реагирует характерным спазмом. В тот момент Влад был подавленным, знал, что с мужчиной, но не мог помочь.

За это время врач провел много сложных операций и спас не одного военного. Говорит: ребята просыпались утром после операции и снова рвались в бой. Многие военные приглашают к себе после победы.

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