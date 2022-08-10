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Герой со скальпелем. История травматолога Влада о “военном” мозге и собственной коллекции осколков

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 августа 2022, 18:00
Історія травматолога, який рятує життя у військовому госпіталі
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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