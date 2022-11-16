Семь месяцев провели в оккупации и чудом выжили среди расстрелянной эвакуационной колонны — история семьи из Херсонской области

Семь месяцев жизни в постоянном страхе — именно столько семья Ковальчуков выживала в оккупации под обстрелами и под дулами российских автоматов в родном селе Дубовка Херсонской области.

Когда многодетная семья смогла вырваться, пройти все вражеские блокпосты и уже добраться до Запорожья, колонну, в которой двигались беженцы, россияне накрыли ракетами С-300.

Тогда погибли более 30 человек. Ковальчуки чудом уцелели. Сейчас они обживаются в селе в Одесской области и внимательно следят за новостями из Херсонской.

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— Спать было невозможно, было страшно, когда по задним дворам ходили россияне. Ты не знаешь, почему, куда и что с тобой будет, — вспоминает Юлия Ковальчук.

Жизнь во время оккупации

Она пересказывает свои страхи, которые ей, ее мужу и четырем детям пришлось пережить за семь месяцев оккупации. В Новокаховский район россияне зашли сразу после начала полномасштабного вторжения.

Сразу начали заселяться в заброшенные дома, устраивать свои порядки и охотиться на мужчин. По словам Юлии, они разыскали тех, кто служил в АТО.

20-летнего сына соседей оккупанты на месяц бросили в так называемую яму — место, где пытали украинцев. И россияне становились все более жестокими.

Путь эвакуации

В конце сентября Ковальчуки решили выезжать из села. На вражеских блокпостах за проезд были вынуждены отдать 30 тыс. грн. По 5000 грн за каждого члена семьи.

Дорога длилась четыре дня. Мы ехали с 12:00 до 19:00 по 50 км, — делится переселенка.

Когда доехали до Запорожья, россияне ракетами С-300 обстреляли колонну автомобилей в пригороде. Юлия говорит: им повезло, потому что находились посередине колонны.

Из Запорожья Ковальчуки переехали в село Сухомлиново Одесской области. Неравнодушные местные жители сразу предоставили им приют — старенький дом. Вместе с местными властями привели его в порядок. Однако даже через месяц после эвакуации семья не оправилась от пережитого.

Женщина говорит, что не привыкли к такой “тишине”, а когда у мужа на телефоне зазвучала сирена, ей мгновенно стало плохо. Сейчас в доме Ковальчуков живут оккупанты. Об этом семье рассказали соседи.

Мы понимаем, что когда они уедут, там ничего не останется. Они уже успели вывезти технику и мебель, — рассказывает она.

Семья пристально следит за новостями с южного фронта, очень радуется за Херсон и жителей освобожденных территорий. Верит в ВСУ и в то, что скоро наши военные выгонят россиян и из их села.

Украинцы помогают друг другу не только приютом, но и возможностью работать. Ранее мы рассказывали историю Екатерины Тарасенко, открывшей приют-ферму для переселенцев.

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