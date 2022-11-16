Розповіді

Сім місяців провели в окупації й дивом вижили серед розстріляної евакуаційної колони — історія родини з Херсонщини

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Листопада 2022, 18:00
Історія родини з Херсонщини, яка вижила і розстріляній евакуаційній колоні

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