Жити на лінії фронту небезпечно як людям, так і тваринам: як UAnimals евакуювала 27 котів з Бахмута

Життя під постійними обстрілами — ніяк не передати цього досвіду словами, якщо тобі не довелося це пережити. Що ж тоді робити тваринам, які теж потерпають від війни, яку розв’язала РФ?

Хіба що сподіватись на добрих людей, які ціною власного життя зможуть попіклуватися про чотирилапих пухнастиків, які, як і люди, від постійного стресу втрачають не лише здоров’я, але й часом життя.

Тому волонтери UAnimals наважились евакуювати деяких тварин із прифронтових населених пунктів. Зокрема, вдалося врятувати 27 котів з Бахмута.

Зараз також дивляться

Ці милі коти дуже довго чекали на евакуацію.

Благодійники зазначають, що через ослаблений імунітет навіть звичайна застуда може завдати пухнастикам чималої шкоди та мук. А вижити на вулиці навіть у відносно мирних містах чотирилапим буває дуже складно.

Здійснили евакуацію волонтери: дівчина Пєтя та парубок з Рівного Костянтин, які вивезли котів до пані Ольги. Жінка живе у Великій Бугаївці, що неподалік Києва.

Для них знайшлося місце на теплому горищі, де за ними доглядатимуть та лікуватимуть.

Не забули волонтери й про тих, кого евакуювати не вдалось, тому лишили у місті 200 кг кормів небайдужим людям, які вирішили не виїжджати з міста та доглядають за безпритульними й покинутими тваринами, ризикуючи власним життям.

Жити на лінії фронту дуже небезпечно як і людям, так і тваринам, — зазначають наостанок волонтери.

Як допомогти тваринкам

Долучитись до допомоги тваринам можна за реквізитами:

Monobank: 4441 1144 5227 2014

ПриватБанк: 5168 7422 4487 7746

PayPal: wild@uanimals.org

Patreon: https://www.patreon.com/uanimals

Рахунок: БО БФ Юаенімалс код ЄДРПОУ 44570260 р/р UA373052990000026006026718566 АТ КБ ПриватБанк

В інших містах що перебувають під регулярними обстрілами, благодійники теж встигають допомагати не лише людям, а й тваринам, які залишилися без господарів. Читай, як волонтери допомагають самотнім тваринам на Миколаївщині.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!