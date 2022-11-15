Жити на лінії фронту небезпечно як людям, так і тваринам: як UAnimals евакуювала 27 котів з Бахмута

Життя під постійними обстрілами — ніяк не передати цього досвіду словами, якщо тобі не довелося це пережити. Що ж тоді робити тваринам, які теж потерпають від війни, яку розв’язала РФ?
Хіба що сподіватись на добрих людей, які ціною власного життя зможуть попіклуватися про чотирилапих пухнастиків, які, як і люди, від постійного стресу втрачають не лише здоров’я, але й часом життя.
Тому волонтери UAnimals наважились евакуювати деяких тварин із прифронтових населених пунктів. Зокрема, вдалося врятувати 27 котів з Бахмута.
Ці милі коти дуже довго чекали на евакуацію.
Ці милі коти дуже довго чекали на евакуацію.
Благодійники зазначають, що через ослаблений імунітет навіть звичайна застуда може завдати пухнастикам чималої шкоди та мук. А вижити на вулиці навіть у відносно мирних містах чотирилапим буває дуже складно.
Здійснили евакуацію волонтери: дівчина Пєтя та парубок з Рівного Костянтин, які вивезли котів до пані Ольги. Жінка живе у Великій Бугаївці, що неподалік Києва.
Для них знайшлося місце на теплому горищі, де за ними доглядатимуть та лікуватимуть.
Для них знайшлося місце на теплому горищі, де за ними доглядатимуть та лікуватимуть.
Не забули волонтери й про тих, кого евакуювати не вдалось, тому лишили у місті 200 кг кормів небайдужим людям, які вирішили не виїжджати з міста та доглядають за безпритульними й покинутими тваринами, ризикуючи власним життям.
Жити на лінії фронту дуже небезпечно як і людям, так і тваринам, — зазначають наостанок волонтери.
Жити на лінії фронту дуже небезпечно як і людям, так і тваринам, — зазначають наостанок волонтери.
Долучитись до допомоги тваринам можна за реквізитами:
Monobank: 4441 1144 5227 2014
ПриватБанк: 5168 7422 4487 7746
PayPal: wild@uanimals.org
Patreon: https://www.patreon.com/uanimals
Рахунок: БО БФ Юаенімалс код ЄДРПОУ 44570260 р/р UA373052990000026006026718566 АТ КБ ПриватБанк
В інших містах що перебувають під регулярними обстрілами, благодійники теж встигають допомагати не лише людям, а й тваринам, які залишилися без господарів. Читай, як волонтери допомагають самотнім тваринам на Миколаївщині.
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