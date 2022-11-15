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Жити на лінії фронту небезпечно як людям, так і тваринам: як UAnimals евакуювала 27 котів з Бахмута

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Листопада 2022, 15:30
UAnimals

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Жити на лінії фронту небезпечно як людям, так і тваринам: як UAnimals евакуювала 27 котів з Бахмута
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