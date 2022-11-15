Жить на линии фронта опасно как людям, так и животным: как UAnimals эвакуировала 27 кошек из Бахмута

Жизнь под постоянными обстрелами — никак не передать этот опыт словами, если тебе не пришлось это пережить. Что же делать тогда животным, тоже страдающим от войны, которую развязала РФ?

Разве что надеяться на добрых людей, которые ценой собственной жизни смогут позаботиться о четырехлапых пушистиках, которые, как и люди, от постоянного стресса теряют не только свое здоровье, но и жизнь.

Поэтому волонтеры UAnimals решились эвакуировать некоторых животных из прифронтовых населенных пунктов. В частности, удалось спасти 27 кошек из Бахмута.

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Эти милые коты очень долго ждали эвакуации.

Благотворители отмечают, что из-за ослабленного иммунитета даже обычная простуда может нанести пушистикам немалый вред и мучения. А выжить на улице даже в относительно мирных городах четырехлапым бывает очень сложно.

Осуществили эвакуацию волонтеры: девушка Петя и парень из Ровно Константин, которые вывезли кошек к Ольге. Женщина живет в Большой Бугаевке, недалеко от Киева.

Для них нашлось место на теплом чердаке, где им предоставят уход и лечение.

Не забыли волонтеры и о тех, кого эвакуировать не удалось, потому оставили в городе 200 кг кормов неравнодушным людям, которые решили не выезжать из города и ухаживают за бездомными и брошенными животными, рискуя собственной жизнью.

Жить на линии фронта очень опасно как людям, так и животным, — отмечают напоследок волонтеры.

Как помочь животным

Приобщиться к помощи животным можно по реквизитам:

Monobank: 4441 1144 5227 2014

ПриватБанк: 5168 7422 4487 7746

PayPal: wild@uanimals.org

Patreon: https://www.patreon.com/uanimals

Счет: БО БФ Юаенімалс код ЄДРПОУ 44570260 р/р UA373052990000026006026718566 АТ КБ ПриватБанк

В других городах, находящихся под регулярными обстрелами, благотворители тоже успевают помогать не только людям, но и оставшимся без хозяев животным. Читай, как волонтеры помогают одиноким животным Николаевской области.

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