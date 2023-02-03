Люди

Белые ангелы спасают детей Бахмута: как полицейские помогли воссоединиться маме и дочери, которые не виделись полгода

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 03 февраля 2023, 16:00

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Белые ангелы спасают детей Бахмута: как полицейские помогли воссоединиться маме и дочери, которые не виделись полгода
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