Белые ангелы спасают детей Бахмута: как полицейские помогли воссоединиться маме и дочери, которые не виделись полгода

В Бахмуте — одной из самых горячих точек на фронте, до сих пор остается около 6000 гражданских. Из них 200 — это дети, которым в прифронтовом городе точно не место, уверены правоохранители.

Руководитель полиции Донецкой области Руслан Осипенко отмечает, что месяц назад в городе было около 12 000 человек и более 300 детей.

Каждый день выдерживая беспощадные атаки российских войск, украинские защитники отбивают штурмы Бахмута, город-крепость держится. Однако жизни, в том виде, как мы привыкли ее себе представлять, здесь уже не существует. Люди вынуждены постоянно жить в подвалах, без воды, отопления и света.

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Поэтому мирных жителей еще раз призывают эвакуироваться из Бахмута, ведь враг постоянно бьет по городу и не оставляет попыток штурмовать его окрестности.

Тем, кто в самостоятельно уехать не в состоянии, помогают Белые ангелы. Команда полицейских, которые вывозят гражданских из горячих точек, поделилась кадрами одной из последних эвакуаций, благодаря которой мать наконец-то обняла дочь, которую не видела полгода.

Сначала им пришлось уговаривать отца девочки, который не собирается сам уезжать из города. Пока длился разговор, начались взрывы где-то совсем недалеко.

Начальник отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области Александра Гаврилко рассказывает, что в основном время забирают именно уговоры людей выехать. Часто приходится привлекать свои умения, чтобы убедить того или иного человека.

Инспектор по коммуникации Бахмутского районного отдела полиции ГУНП в Донецкой области Павел Дяченко рассказывает, что первое, что спросил: когда девочка видела какие-то блага.

Обычные, как помыть голову или сходить в туалет нормально. Это такой психологический подход.

И Оксана согласилась выехать к маме в Константиновку. Это тоже в Донецкой области, но более безопасный город, чем прифронтовый Бахмут.

В Константиновке же Оксану уже ждала мама. Они не виделись полгода. Мать благодарила полицейских, которые в ответ говорили, что это их работа.

Очередная успешная эвакуация. Можно уже сказать, выдохнули! Работаем на результат.

Столь же адским направлением как Бахмут, кажется, совсем недавно был Мариуполь. И так же, пока шли бои, эвакуация была необходима как местным жителям, так и военным. В этом всем помогал Александр Морской. Читай историю моряка-пограничника о войне и плене.

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