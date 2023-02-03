Белые ангелы спасают детей Бахмута: как полицейские помогли воссоединиться маме и дочери, которые не виделись полгода

В Бахмуте — одной из самых горячих точек на фронте, до сих пор остается около 6000 гражданских. Из них 200 — это дети, которым в прифронтовом городе точно не место, уверены правоохранители.
Руководитель полиции Донецкой области Руслан Осипенко отмечает, что месяц назад в городе было около 12 000 человек и более 300 детей.
Каждый день выдерживая беспощадные атаки российских войск, украинские защитники отбивают штурмы Бахмута, город-крепость держится. Однако жизни, в том виде, как мы привыкли ее себе представлять, здесь уже не существует. Люди вынуждены постоянно жить в подвалах, без воды, отопления и света.
Поэтому мирных жителей еще раз призывают эвакуироваться из Бахмута, ведь враг постоянно бьет по городу и не оставляет попыток штурмовать его окрестности.
Тем, кто в самостоятельно уехать не в состоянии, помогают Белые ангелы. Команда полицейских, которые вывозят гражданских из горячих точек, поделилась кадрами одной из последних эвакуаций, благодаря которой мать наконец-то обняла дочь, которую не видела полгода.
Сначала им пришлось уговаривать отца девочки, который не собирается сам уезжать из города. Пока длился разговор, начались взрывы где-то совсем недалеко.
Начальник отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области Александра Гаврилко рассказывает, что в основном время забирают именно уговоры людей выехать. Часто приходится привлекать свои умения, чтобы убедить того или иного человека.
Инспектор по коммуникации Бахмутского районного отдела полиции ГУНП в Донецкой области Павел Дяченко рассказывает, что первое, что спросил: когда девочка видела какие-то блага.
Обычные, как помыть голову или сходить в туалет нормально. Это такой психологический подход.
Обычные, как помыть голову или сходить в туалет нормально. Это такой психологический подход.
И Оксана согласилась выехать к маме в Константиновку. Это тоже в Донецкой области, но более безопасный город, чем прифронтовый Бахмут.
В Константиновке же Оксану уже ждала мама. Они не виделись полгода. Мать благодарила полицейских, которые в ответ говорили, что это их работа.
Очередная успешная эвакуация. Можно уже сказать, выдохнули! Работаем на результат.
Очередная успешная эвакуация. Можно уже сказать, выдохнули! Работаем на результат.
Столь же адским направлением как Бахмут, кажется, совсем недавно был Мариуполь. И так же, пока шли бои, эвакуация была необходима как местным жителям, так и военным. В этом всем помогал Александр Морской. Читай историю моряка-пограничника о войне и плене.
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