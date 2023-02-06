Україна

Це така спецоперація була: як із Бахмута вивезли жінку на восьмому місяці вагітності та її донечку

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Лютого 2023, 10:00

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