Це така спецоперація була: як із Бахмута вивезли жінку на восьмому місяці вагітності та її донечку

Бахмут залишається чи не найгарячішою точкою на карті бойових дій в Україні. Та попри це, у місті, що за багатьма показниками вже більше схоже на пекло, залишаються мирні жителі.

Тому поліцейські, яких кличуть Білі янголи, продовжують допомагати евакуюватись мешканцям міста. Так, одним із найбільш пам’ятних став випадок порятунку жінки, яка знаходилась на восьмому місяці вагітності.

Коли правоохоронцям стало відомо, що у неї є ще й шестирічна донька, яка лишається під обстрілами, вони вирішили допомогти вивезти й малечу. Сама ж дівчинка захотіла врятувати з-під обстрілів свої улюблені м’які іграшки.

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Дівчинка жила у підвалі багатоповерхівки з бабусею та дідусем. Тепер вона нарешті зможе вийти на прогулянку на майданчик та поговорити з однолітками.

Інспектор з комунікації Бахмутського райвідділу поліції Павло Дяченко розповів про цей випадок в ефірі марафону Єдині новини, а також поділився, яка наразі ситуація у Бахмуті та наскільки складна евакуація цивільних.

Ще багато людей залишається в Бахмуті. Кожен залишається зі своїх причин.

Дехто говорить, що зараз ще можна жити, а якщо “станеться щось”, то виїдуть. Та, на жаль, трапляються такі ситуації, коли лише після власного негативного досвіду люди наважуються виїхати.

— Ця жіночка (вагітна — ред.), можна сказати, не мала змоги вийти/виїхати, тому що проживала в такому районі, досить небезпечному. Це можна так сказати, така спецоперація, — коментує він.

Наразі евакуюватись цивільним можуть допомогти як в обласній адміністрації, так і волонтери чи правоохоронці.

Про ситуацію в Бахмуті

Дорога з Бахмута прострілюється. Проте для евакуації правоохоронці намагаються користуватися усіма можливими маршрутами, якими можна якоюсь мірою безпечніше рухатись та вивозити людей.

Щодо ситуації в місті, то можна сказати, що ризиковано знаходитись будь-де.

Не можна сказати, що в середині міста більш спокійно чи безпечно, оскільки продовжуються постійні обстріли.

Будинки палають. А поліцейські, на жаль, фіксують як травмування людей, так і їхню загибель. Це відбувається майже кожного дня.

Паралельно з атаками на цивільних ворожа артилерія рясно накриває одну з головних трас до Бахмута з Костянтинівки. Тож, щоб утримати місто і не пропустити ворога далі, українські захисники докладають титанічних зусиль. Читай, що розповідають військові про бої за Бахмут.

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