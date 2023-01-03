Спальники з підігрівом від павербанка: нова розробка для військових

На потреби армії нині спрямовують свої сили усі бізнеси та благодійні організації. Унікальні спальники для військових шиють у Вінниці — їх упродовж місяця розробляли в одному із місцевих ательє.

Від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників вони не припиняють роботу ні на день.

Спальники для військових

Окрім того, що величезний спальний мішок може слугувати за ковдру, він підігрівається від павербанка. Всередині спальника вмістили термобар’єр, синтепон і вісім підігрівальних пластин.

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Мішок має три режими підігріву, а штучне хутро додає тепла і затишку. З таким спальником не страшний мороз під -15. І точно у сувору зиму це порятунок для наших вояків.

Юрист Григорій Жовмір самостійно з командою кравчинь розробив таку універсальну ковдру і вже запатентував винахід. Усі матеріали закуповують теж самостійно і діляться своїми теплими спальниками з нашими захисниками.

— Елементи нагріваються трьома режимами: в нас є кнопка, яка їх перемикає. Перший режим — це червоний, він найтепліший, потім синій і зелений, — пояснює Григорій.

Кравчиня Аліса Бондар за місяці роботи пошила десятки спальників. У жінки майже ювелірна робота — треба прикріпити до тканини термоелементи, які й роблять ці мішки дуже теплими.

Разом із мішками почали шити теплі жилети. Вони сконструйовані за тим же принципом — павербанк, підігрів і тепло.

Вага таких виробів із підігрівом невелика. Спальний мішок важить менш як два із половиною кілограми. А головне – живлення від павербанка безпечне.

Навіть при намоканні 12 вольтів, які має пристрій, не завдадуть жодної шкоди.

Усе начиння для жилетів і мішків Григорій Жомір закуповує самостійно та радий будь-якій підтримці. Бо його продукція дуже потрібна нашим воїнам на фронті, особливо у цю холодну пору.

А у Львові почали шити військову форму для жінок, яка не горить у вогні! Про нову розробку та де можна придбати форму — читай у нашому іншому матеріалі.

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