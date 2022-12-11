Військовий одяг, що не горить! Як у Львові почали шити форму для жінок в ЗСУ

Українські військовослужбовці раніше могли тільки мріяти про спеціальну жіночу форму. Найчастіше їм доводилось носити чоловічий варіант військового одягу та навіть білизни, що здебільшого лише додавало клопоту.

Наталія Колодій — військовослужбовця ЗСУ. Жінка теж завжди повинна була носити чоловічу форму, але зазвичай вона була для неї як парашут, штани доводилось підшивати.

Про фабрику, яка шиє військову форму для жінок, Наталя дізналася від подруги і вирішила замовити комплект для себе. Уже за три дні форма була готова.

Зараз також дивляться

Технологиня Ірина Голубінка ділиться, що жіноча військова форма на перший погляд не відрізняється від чоловічої, проте справа в деталях. Часто необхідно робити спеціальні виточки, щоб одяг правильно сидів та ніде не тиснув.

Шиють на фабриці поки лише літній варіант форми. Вона бавовняна, з сертифікованої тканини українського виробника.

У порівнянні з 2014 роком, коли форма була з синтетики і плавилась, то ця просто тліє, тобто вона не горить, — розповідає технологиня.

Ідея створити форму для жінок належить київській волонтерській ініціативі, вони розробили лекала і знайшли спонсорів Благодійну організацію під назвою 100% життя, а львівське соціальне підприємство відшило перші зразки.

Зараз їх тестують у Міноборони. Якщо форму затвердять, то на підприємстві шитимуть її офіційно і віддаватимуть військовослужбовицям безкоштовно.

Окрім форми, тут шиють жіночу білизну, чоловічу термобілизну та плитоноски для медиків, які відправлять у Херсон.

Зараз понад 57 000 жінок перебувають у лавах ЗСУ. З них більш як 5000 — на передовій. І хоч війна триває уже десятий місяць, а кількість військовослужбовиць постійно збільшується, держава досі не має можливості відшивати мілітарі-форму розмірів S та XS. Читай, хто та як відшиває зимову військову форму для наших захисниць.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!