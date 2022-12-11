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Військовий одяг, що не горить! Як у Львові почали шити форму для жінок в ЗСУ

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 11 Грудня 2022, 09:00

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Жіноча військова форма

Військовий одяг, що не горить! Як у Львові почали шити форму для жінок в ЗСУ
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