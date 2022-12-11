Люди

Военная одежда, которая не горит! Как во Львове начали шить форму для женщин в ВСУ

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 11 декабря 2022, 09:00

Больше видео
0:05:22
Трагедія жінки
Потеряла сына и внука из-за “русского мира” — трагедия женщины из Киевской области
0:02:59
Херсонські лікарі
Придумывали детям тяжелые болезни, чтобы спасти их: история о героизме херсонских врачей
0:02:23
Історія Володимира - бійця тероборони з Миколаєва
Семь дней в неделю мы на боевом дежурстве — как боец терробороны защищает Николаев
0:05:07
Як працюють енергетики та рятувальники після ракетних ударів
Настоящих героев хорошо видно в темные времена! Как работают спасатели и энергетики после ракетных обстрелов
Смотреть больше

Последние видео
Промова Олександри Матвійчук на церемонії Нобелівської премії миру 2022

Жизнь людей не может быть компромиссом! Александра Матвийчук на вручении Нобелевской премии мира
Володимир Зеленський про енергетичну інфраструктуру та відключення світла
Зеленский прокомментировал массовые отключения света в Украине
0:03:38
Жіноча військова форма
Военная одежда, которая не горит! Как во Львове начали шить форму для женщин в ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 11 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:57
Теплица
Выключают свет и отопление постоянно — ожидать ли в Украине фруктов? Опыт киевского фермера
0:03:05
Бахмут
Нет ни одного уцелевшего дома, а неподалеку слышны взрывы: как Бахмут продолжает стоять, несмотря на ежедневные штурмы оккупантов
0:11:57
Як банки працюватимуть під час блекауту
Дежурные отделения, банкоматный роуминг и не только — как будет работать банковская система Украины в случае блекаута
0:05:53
Як проходить розмінування Херсона та області
Оккупанты заминировали даже детские коляски — как проходят пиротехнические работы в Херсонской области
Банкоматный роуминг
В любом месте и без комиссий: в Украине заработал банкоматный национальный роуминг
0:14:43
Михайло Подоляк про закінчення війни та церкву московського патріархату
Успехи ВСУ должны спровоцировать “правильные процессы” — Михаил Подоляк об изменении настроений в России и церкви московского патриархата
Больше видео
Володимир Зеленський про енергетичну інфраструктуру та відключення світла
Читать дальше
Зеленский прокомментировал массовые отключения света в Украине
Карта бойових дій в Україні
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине 11 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь