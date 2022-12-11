Военная одежда, которая не горит! Как во Львове начали шить форму для женщин в ВСУ

Украинские женщины-военнослужащие раньше могли только мечтать о специальной женской форме. Чаще всего им приходилось носить мужской вариант военной одежды и даже белья, что в большинстве своем только доставляло хлопот.

Наталья Колодий — военнослужащий ВСУ. Женщина тоже всегда должна была носить мужскую форму, но обычно она была для нее как парашют, штаны приходилось подшивать.

О фабрике, которая шьет военную форму для женщин, Наталья узнала от подруги и решила заказать комплект для себя. Уже через три дня форма была готова.

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Технолог Ирина Голубинка делится, что женская военная форма, на первый взгляд, не отличается от мужской, однако дело в деталях. Часто необходимо делать специальные выточки, чтобы одежда правильно сидела и нигде не давила.

Шьют на фабрике пока только летний вариант формы. Она хлопковая, из сертифицированной ткани украинского производителя.

По сравнению с 2014 годом, когда форма была из синтетики и плавилась, то эта просто тлеет, то есть она не горит, — рассказывает технолог.

Идея создать форму для женщин принадлежит киевской волонтерской инициативе, они разработали лекала и нашли спонсоров Благотворительную организацию под названием 100% жизни, а львовское социальное предприятие отшило первые образцы.

Сейчас их тестируют в Минобороны. Если форму утвердят, то на предприятии будут шить ее официально и отдавать военнослужащим бесплатно.

Кроме формы, здесь шьют женское белье, мужское термобелье и плитоноски для медиков, которые отправят в Херсон.

Сейчас более 57 000 женщин находятся в рядах ВСУ. Из них более 5000 – на передовой. И хотя война длится уже десятый месяц, а количество военнослужащих постоянно увеличивается, у государства до сих пор нет возможности отшивать милитари-форму размеров S и XS. Читай кто и как отшивает зимнюю военную форму для наших защитниц.

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