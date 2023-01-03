Спальники с подогревом от павербанка: новая разработка для военных

На нужды армии сейчас направляют свои силы все бизнесы и благотворительные организации. Уникальные спальники для военных шьют в Виннице — их месяц разрабатывали в одном из местных ателье.

С самого начала полномасштабного вторжения российских оккупантов они не прекращают работу ни на день.

Спальники для военных

Кроме того, что огромный спальный мешок может служить одеялом, он подогревается от павербанка. Внутри спальника вместили термобарьер, синтепон и восемь подогревательных пластин.

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Мешок имеет три режима подогрева, а искусственный мех добавляет тепла и уюта. С таким спальником не страшен мороз под -15. И точно в суровую зиму это спасение для наших воинов.

Юрист Григорий Жовмир самостоятельно с командой портных разработал такое универсальное одеяло и уже запатентовал изобретение. Все материалы закупают тоже самостоятельно и делятся своими теплыми спальниками с нашими защитниками.

— Элементы нагреваются тремя режимами: у нас есть переключающая их кнопка. Первый режим — это красный, он самый теплый, затем синий и зеленый, — объясняет Григорий.

Швея Алиса Бондарь за месяцы работы сшила десятки спальников. У женщины почти ювелирная работа — нужно прикрепить к ткани термоэлементы, которые и делают эти мешки очень теплыми.

Вместе с мешками начали шить теплые жилеты. Они сконструированы по тому же принципу — павербанк, подогрев и тепло.

Вес таких изделий с подогревом невелик. Спальный мешок весит менее двух с половиной килограммов. А главное — питание от павербанка безопасно.

Даже при намокании 12 вольт,которые имеет устройство, не нанесут никакого вреда.

Всю утварь для жилетов и мешков Григорий Жомир закупает самостоятельно, и он рад любой поддержке. Потому что его продукция очень нужна нашим воинам на фронте, особенно в это холодное время.

А во Львове начали шить военную форму для женщин, которая не горит в огне! О новой разработке и где можно приобрести форму — читай в нашем другом материале.

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