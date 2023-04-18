На войне есть место для комфорта. Как из пустой комнаты появился цех для производства женской униформы Veteranka

Блуждая по длинным темным коридорам, ты только можешь представлять, что тебя ждет дальше. И вот ты находишь нужную дверь только потому, что видишь за стеклянной стеной ее приветливые глаза. Она — в окружении десятка швейных машинок, еще большего количества свертков ткани с флагом на фоне, здоровается и начинает рассказ.

С чего начался путь цеха Женского ветеранского движения по пошиву женской военной формы? Кто ступил на эту тропу первым? И из каких кусочков складывается эта история?

Рассказ для Вікон состоит из воспоминаний нескольких человек. Мы начали разговор с конструктором одежды Анной Суворкиной. Позже присоединяется к этой истории и та, что стояла у ее истоков. Это парамедик и руководитель медслужбы Veteranka Юлия Сидорова с позывным Куба. А также дизайнер и преподаватель Кубы Станислав Битус.

Сейчас также смотрят

Это поможет женщинам чувствовать себя комфортнее и увереннее в себе. Лучше выполнять свои обязанности, — уверены создатели женской формы.

Вместе команда составляет свои отрезки памяти, как ткань, и создает новую форму реальности нашей истории.

Это была идея, которая просто летала в воздухе

Юлия уже давно знает, как это — не иметь простейшего, но столь необходимого — женской военной формы. Она с 2014 спасает жизни на фронте. И только с 2019 по 2022 годы взяла небольшой перерыв между участием в боевых действиях.

Тема женской формы очень давняя. В те времена, когда я воевала, была на фронте, многие девушки жаловались, что неудобно.

Наколенники выше колен — это первое, что можно упомянуть о неудобствах ношения мужской униформы. И все это из-за простой физиологии, ведь у девушек ноги длиннее.

Да и если уж начинать разговор о штанах, то они практически не садятся, да еще из берцов вылезает их часть и открывает ноги.

Поэтому когда Юлия уже вернулась со службы и начала заниматься одеждой, начала получать немало просьб начать работу над разработкой женской военной формы.

Многие девушки приходили ко мне на страницу и писали в комментариях: “Раз уж ты занимаешься этим, то разработай для нас уже наконец нормальную женскую форму”.

Однако Куба предупреждает — запустить целый цех по пошиву женской военной формы — не только ее идея. Так складывались обстоятельства. А когда к работе присоединились Анна и Станислав, дела пошли еще быстрее.

И когда мы уже открыли этот цех, Анна пришла с готовыми лекалами. Я подумала, значит нужно делать.

Первый день новой жизни

За их окнами была похожая картинка — пять утра, жестокий февраль и взрывы российских снарядов, летевших на украинскую землю быстрее, чем наступала вражеская армия.

Каждому необходимо было принять важное для себя решение, где найти свое место на этом поле боя.

Куба, как наиболее опытная из компании в военном деле, сразу начала действовать, связались с подругой и вместе с ней открыли волонтерский штаб, где начались крупные процессы снабжения всего необходимого для военных.

Мы закупали автомобили, бронежилеты, противогазы, тактическую медицину. Мы, наверное, не поставляли только оружие.

Кроме этого, удавалось еще и помогать гражданским и военным, готовя и доставляя горячую еду из ресторана знакомых.

Куба вспоминает, что просто совпали потребности людей и их доверие к ней. Приходили как и те, кто имел лишь желание помочь, но у кого не было средств, так и те, кто имел средства, но был совершенно растерян в новой реальности.

Это такой нонсенс, когда человек, у которого очень много денег, обращается ко мне — человеку, у которого вообще нет денег, и просит помочь.

Звонил Кубе и ее преподаватель Станислав Битус. Он вспоминает, что в ночь на 24 февраля вообще не спал. Вся жизнь словно замедлилась до того момента, когда друг не написал, что началась война.

Первые секунды были пронизаны скептицизмом, но он улетучился после первых взрывов за окном. Новая жизнь начала свой отсчет.

В тот момент я услышал за окном взрыв и понял, что все серьезно.

Сначала необходимо было решить бытовые дела, в частности, убедиться, все ли хорошо с родными.

К этому моменту казалось, что всегда будет, чем заняться. Но новые реалии были таковы: мир навсегда изменился до неузнаваемости.

— После 24 февраля все поменялось. Я потерял полностью работу и весь заработок, который у меня был. Все закрылось, и моя задача была — найти, что делать.

Я очень не люблю сидеть без дела — для меня это самое страшное.

Анна Суворкина тоже признается — после 24 февраля начала искать себе какое-нибудь применение. Сначала ходила к Ангелам Киева и помогала собирать посылки.

Всегда держала связь со Станиславом. Вместе искали новые применения своим умением, ведь привыкли оба заниматься созданием чего-то нового. Потому пытались связаться с Юлией Кубой и предлагали ей помощь.

Однако пока оккупанты были на подступах к городу, сотрудничество пришлось отложить. Станислав вспоминает, что звонил и спрашивал, чем может быть полезен. Но Юлия заверила, что позовет его, когда действительно найдет соответствующее применение умениям профессионала.

Одно время Станислав и Анна работали на производстве бронежилетов и даже немного начали отшивать мужскую военную форму.

Лишь когда Киевская область была освобождена, некоторые потребности в волонтерском центре уменьшились и снова перед Кубой встал вопрос, где свои знания и умения применить наиболее эффективно.

Тогда я предложила перевезти швейное оборудование. У меня оно стояло в квартире. Просто стояло, и никто им не пользовался, — вспоминает Куба.

По воспоминаниям Кубы, это было спонтанно, равно как и с волонтерским штабом. Была только мысль, что это может быть полезно в перспективе.

Начали появляться запросы на самые простые вещи — трусы, футболки и флаги. Было принято решение начать их отшивать. Но нужны были люди, которые смогут организовать весь процесс. Так и подключились к работе сначала Станислав, а затем и Анна.

В один момент Юля мне написала, что у них есть идея на базе Женского ветеранского движения создать небольшой цех, в котором будут работать волонтеры, делать что-нибудь такое очень простенькое.

Как флаг стал началом

Сейчас в цехе производства женской военной формы Veteranka висит всего один флаг. Но еще в прошлом году здесь все было в флагах, которые изготовляли в этом помещении.

Куба вспоминает, что идея была такова — делать все для войска: шить белье, футболки, флаги. Не было расчетов, что когда-нибудь здесь начнут работать профессионалы.

Я думала, что мы найдем волонтеров, которые будут шить флаги, которые тоже сейчас нужны в очень больших количествах. Даже потому, что гибнет очень много ребят. А на все похороны нужны флаги.

Но Станислав и Анна смогли внести свой вклад в развитие цеха. А поскольку это настоящие профессионалы и фанаты своего дела, все не могло ограничиться простыми вещами. Особенно, когда Анна в качестве конструктора одежды принесла собственные лекала для изготовления формы.

Она — одна из лучших в Украине. Для Бейонсе даже создавала образы вместе с брендом Frolov, — добавляет Куба.

Станислав вспоминает, что когда впервые пришел в цех, то в помещении не было ничего, кроме раскройного стола и швейной машинки, которые привезла сама Куба. Мужчина предложил привезти еще и собственное оборудование, чтобы начать работу.

Выходит, мы с Юлей скинулись оборудованием, закупили ткань для футболок и трусов, и начали их потихоньку шить.

В то же время военные все чаще просили изготовить маскировочные халаты, бахилы, чехлы для саперных лопат и даже Стингеров. Начали появляться запросы на то, чтобы подшить форму для женщин, иногда что-нибудь подправить.

Со временем Юлия оставила производство на свою команду и отправилась на фронт. Станислав помнит, как еще вчера Куба со своей напарницей Аляской заехали в цех и увидели, как идет работа и предложили им сделать форму.

Я очень хорошо запомнил, как Куба сказала: “Если мы погибнем, то хотя бы красивими. Сделай нас красивыми!”.

Сначала все просто посмеялись, а потом серьезнее стали думать по поводу этой идеи. Это была достаточно серьезная задача, поскольку одно дело — отшивать что-то простое вроде футболок и трусов, но совсем другое — разработать военную женскую форму, которой вообще не существует.

Позже удалось выиграть грант от Министерства ветеранов — миллион гривен. Эти средства позволили закупить дополнительное оборудование, чтобы дальше работать над разработкой и созданием формы.

Проблемы женщин в мужской форме

Казалось бы, существует обычная унифицированная форма. Зачем вообще создавать заново форму для женщин? Но эта одежда исключительно мужская, и при ее изготовлении учитывали только их особенности телосложения. Куба знает, насколько это может быть неудобно.

Самое простое, что может случиться — это определенные элементы формы будут расстегиваться или могут просто порваться. Но иногда такое несоответствие может просто привести к травмам.

Даже в элементарных вещах, когда ты присаживаешься в тех же штанах, то у тебя открывается поясница. Тебя может продуть, ты можешь простудиться.

Кроме того, не существует соответствующей размерной сетки, поэтому чаще всего женщинам приходится либо покупать себе другую форму, либо ушивать ту, которой обеспечивает государство.

Потому пока нужно сделать универсальную женскую форму. Чтобы не было такого: “А зачем им вообще нужна женская форма?”.

В чем сложность создания формы

Создание формы для женщин для кого-то может звучать как ненужное занятие, для других — как простая непринужденная вещь. Но для некоторых — это насущная необходимость, которая требует немало знаний и внимательности к деталям.

Анна с 2001 года работает технологом-конструктором, но признается, что создание женской формы — не самая простая вещь в ее жизни. Несмотря на то, что она успела изготовить немало неординарных вещей, как, например, костюмы на концерты Монатика, у одностроя совсем другие требования.

Мне нравятся сложные вещи, требующие решения головоломок.

Прежде всего, в ее создании необходимо учитывать важный фактор — функциональность. Ведь неважно, насколько одежда будет хороша, если в ней невозможно будет выполнять боевые задания.

Она должна быть полезна. И в этом действительно тоже есть сложность.

В то же время, не меньшую роль играет и понимание материала, с которым работаешь. Анна вспоминает, что имела дело со многими видами тканей, но все равно просчиталась с той, которая была предназначена для изготовления первой партии женской формы.

Это были первые 50 демисезонных форм. Оказалось, что ткань в процессе пошива садится. Я с ней раньше не работала и не знала таких деталей. Поэтому размеры оказались маломерными и девушкам было сложно подобрать форму.

Но путем попыток и ошибок все проблемы удается решить, ведь есть понимание — все это для безопасности и комфорта наших защитниц и их эффективности в рядах ВСУ.

Особенности женской формы от Veteranka

Продолжается работа как над зимней и летней, так и демисезонной формой для женщин. Это одна из особенностей производства, ведь простое решение — вынуть синтепон из зимнего образца униформы — дает возможность защитницам чувствовать себя комфортно тогда, когда они выполняют боевые задания.

Кроме того, Анна рассказывает, что в женской форме от Veteranka посадка чисто женская.

Я сама разработала лекала. Я смотрела на стандарты Министерства обороны, разработанные ими для мужчин.

— Моя задача заключалась в том, чтобы эта форма выглядела как мужская униформа, но подходила под женскую фигуру.

Еще одна деталь, которая увеличивает функциональность формы — разная длина отдельных элементов куртки. Передняя часть верхней одежды имеет меньшую длину, чем задняя. Это дает возможность прикрыть спину и предотвратить образование сквозняков, но в то же время куртка освобождает ноги от лишнего материала, который может мешать двигаться.

Есть куртки, которые делают одинаковыми с обеих сторон. А это не позволяет быть активнее в движении.

Также на куртке есть кулиса, которая помогает зафиксировать верхнюю одежду по фигуре и позволяет женщинам быть более подвижными, а значит, и более эффективными. Кроме того, по словам защитниц, так удобнее надевать бронежилет потом.

Заимствованный элемент формы из американского образца — это капюшон. Его можно отстегивать, хотя в первых вариантах одежды такой возможности не было. Такое решение появилось после отзывов защитниц, которые разделились во мнениях. Поэтому те, кто хочет ходить с капюшоном, просто его оставляют, а кому не нравится — могут отстегнуть его.

Это маленький момент, но это важно.

Еще одна деталь, которая стоит внимания — это большое количество карманов. Их создание требует немало времени, а некоторые могут их вообще не использовать. Однако при необходимости они всегда на месте и готовы стать полезными каждой защитнице, которая носит именно этот вариант формы.

Еще горжусь тем, что, например, спрятала на груди выточку, которая дает объем в груди. А за ней есть карман.

К тому же, со временем на производстве удалось все же найти идеальный вариант ткани, которая не только не садится во время пошива, но и не промокает в период использования. И это уже успели опробовать наши защитницы.

Анна делится, что следит за всеми вариантами женской военной формы и замечает, что иногда отшивают очень упрощенный вариант. Но уверяет, что это точно не ее путь, хотя может понять такое решение — это часто экономит время на производство.

Про опыт создания формы немного добавляет и Куба. Говорит, что это был не такой уж простой процесс.

Все это испытывалось. Мы отшивали форму, отправляли образцы девушкам на передовую, а они делали свои замечания. Что-то мы меняли, корректировали.

Станислав уверен, что эта разработка будет максимально удобна для военнослужащих, ведь уже проходит испытание самими женщинами. Кроме того, она внешне практически не отличается от мужской, ведь Анна брала именно с нее пример, лишь добавляет преимуществ именно этому варианту униформы.

Видно, что это форма одной страны.

Куба испытала на себе новые разработки. Делится, что долгое время была как сапожник без сапог. Правда, говорит, не успела долго походить в новой куртке — первый день в обновке оказался насыщенным на эвакуации, поэтому вечером одежда уже была пропитана кровью.

То, что я успела попробовать, было удобно. Там вшита резинка на талии. Плюс, если мы будем дальше заниматься этим вопросом, то сама буду замечать какие-то недостатки, и мы будем их исправлять.

Как начало разрастаться производство

На базе цеха по производству женской военной формы волонтеры проходят дополнительно обучение у Анны и Станислава, чтобы затем иметь возможность и самим отшивать качественные элементы одежды.

Одна из учениц — Елена. Ее дочь — соучредитель Женского ветеранского движения, которая и уговорила маму овладеть новой профессией, хотя та была когда-то химиком.

Волонтер Диана рассказывает, что в начале полномасштабной войны просто готовила пирожки для ребят на передовую. Но когда Анна позвала к себе учиться, решила поработать над своими навыками.

А вообще, мечтаю себе костюм на победу сшить — с вышивкой.

Рита до 24 февраля вообще мечтала о собственном бренде. Но с началом мощных боевых действий начала волонтерить и забыла о своих желаниях.

Только потом увидела, что ее преподаватель Станислав начал шить женскую военную форму и захотела присоединиться. Решилась написать и спросить, может ли чем-нибудь помочь.

Сейчас я счастлива, что могу чем-нибудь помочь. Возможно, скоро и форму смогу делать.

Алина делится, что вообще не думала, что сможет когда-то шить. До полномасштабной войны она была бортпроводницей. Но уже после 24 февраля начала волонтерить и впоследствии увидела объявление, что нужны люди в цех. Сейчас, говорит, что не вернется, пожалуй, в старую профессию.

Теперь думаю совсем изменить свою жизнь.

Но волонтер Елена точно знает, насколько важное дело делает. Она с 2014 года была на фронте. Говорит: ей повезло, в 2015 году была возможность сделать форму на заказ.

Но после возвращения с фронта и декрета стремится научиться чему-то новому и помогать своим подругам, которые и сейчас находятся на передовой.

Это комфорт, быстрота выполнения задач. Не думаешь, как ее подшить где-нибудь. Очень важно удобство.

Это война — здесь тоже должно быть максимально комфортно

Куба делится, что порой женщине, как и любому другому солдату, может быть неважно, как она выглядит, ведь ее задачи на фронте заставляют забыть обо всем лишнем.

Однако комфортная одежда может подарить уверенность в себе, а моральных сил станет больше для выполнения своих обязанностей.

Когда ты уверен/уверена в себе, ты всегда все делаешь лучше.

Куба наконец добавляет, что иметь специально созданную женскую военную форму — это вопрос достоинства. Ведь в быту в основном учитываются физиологические особенности и различия в телосложении мужчин и женщин.

Это нормально, если существуют мужская и женская формы. Потому что это не пойти в парке погулять. Это война — здесь тоже должно быть максимально комфортно и удобно.

О важности существования женской униформы говорит и Юлия Паевская. Читай о женской военной форме, домогательствах и возвращении на фронт в интервью с Тайрой.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!