Достоинство, характер и желейные конфеты. Военная Куба о маст-хэве для защитницы и как начать свой путь на передовой

Поэты испокон веков посвящали свои стихи женщинам. Обычно это были послания с признанием в любви. Однако новые времена приносят новые смыслы, а современные поэты выражают свое восхищение женщинам, которые решаются встать на защиту своей Родины.

По крайней мере, так можно подумать, когда узнаешь, что Сергей Жадан посвятил одно из своих стихотворений Юлии Сидоровой. Она с 2014 года на фронте спасает защитников и защитниц под пулями. А сама имеет позывной Куба.

Сейчас Юлия возглавляет медслужбу Veteranka, продолжает спасать жизни и развивать инициативу по пошиву женской военной формы при Женском ветеранском движении.

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Куба является соучредителем этой организации, которая занимается внедрением равных прав и возможностей, адвокации и защиты прав женщин ветеранок и действующих военнослужащих.

Поэтому Вікна пообщались с Юлией Сидоровой с позывным Куба о ее опыте на передовой, как она решилась стать первой на тропу украинской женщины на войне и про идею создания военной формы для женщин.

Вы на фронте как парамедик еще с 2014 года. Расскажите, пожалуйста, какие мысли вынудили вас пойти на службу.

— Я всегда во всех интервью говорю, что мое восприятие начала войны — это первый погибший на Майдане. Это был еще 2013 год.

В этот момент у меня появилось ощущение, что началась война.

И потом, когда события на Майдане завершились, Россия начала оккупировать наши территории. Затем все эти события на Донбассе, в Луганске.

Я очень переживала, что это коснется Харькова (родной город Юлии, — ред.). Поэтому я на некоторое время туда вернулась из Киева.

Видела происходящее: как у нас заезжали автобусы с людьми из Белгорода, которые даже не знали, как пользоваться метро. Они пытались вместо городской администрации захватить театр Шевченко.

Понимала, что у них тот же сценарий, который был в Донецке и Луганске.

Большинство населения считали Харьков сепарским городом. Какой процент проукраинских в Донецке и Луганске теперь, я не знаю. Думаю, если и остался, то уже очень маленький процент. Но когда это все начиналось, то все не было так мрачно.

Очень страшно было, что Харьков оккупируют. Это одна из причин. Другая — это некая ответственность за то, что я была на Майдане. Все делала, боролась и понимала, что этот процесс будет продолжаться.

Не могла сказать: “Я все, передумала”. Мне было бы некомфортно.

Я еще думала, идти на фронт или не идти на фронт. А в октябре уже поехала, познакомилась с Яной Зинкевич, попала в Госпитальеры, тренировалась там, изучала основы тактической медицины. Со временем развивалась в этом направлении.

Тогда это началось. И с 2014 по 2019 год участвовала в боевых действиях с перерывами. Не могу сказать, что безвылазно все пять лет сидела на фронте. Я тогда была в добровольческих структурах, а не в ВСУ, как сейчас. Потому у меня были перерывы, я могла пару месяцев быть дома, а потом возвращалась на войну.

И в 2019 году, когда я вернулась в гражданскую жизнь, не планировала возвращаться на фронт. Приняла такое решение, что больше воевать не буду. Больше не хотела, было эмоциональное выгорание, не было мотивации и сил на все это. Но прошлый год все изменил кардинально.

Чем вы занимались до полномасштабного вторжения?

— Я любила шить одежду, создавать разные образы. Танцовщицей когда-то была, поэтому шила себе костюмы на сцену. Меня все это интересовало, поэтому я пошла и училась на дизайнера одежды.

Практически перед началом полномасштабного вторжения 6 февраля успела поучаствовать в Ukrainian Fashion Week. Представила несколько своих образов, которые отшила, пока училась. Было несколько образов, которые были у меня от школы дизайна, где я училась.

Приобрела для себя часть оборудования, чтобы создать свой бренд и на следующий Fashion Week сделать уже целую коллекцию.

Наша армия трансформируется, но до сих пор нет унифицированной женской военной формы. Какой была ваша форма на службе и какие были неудобства?

— Я пыталась себе самую хорошую форму найти. И за границей мы заказывали. Приходилось там брать больший размер. Потому что если берешь свой размер в плечах, то в груди он жмет.

Но я, честно говоря, никогда не перешивала себе форму. Потому что всегда было не до этого. Я довольно крупная сама по себе. У меня еще не так все критично, как, например, у некоторых маленьких девушек.

Поэтому когда маленькая девушка получает форму мужского размера, то ей 100% придется это ушивать или просто шить себе на заказ что-то. Это ведь будет носить невозможно.

Когда появились первые мысли, что можно разработать свою женскую военную форму?

— 24 февраля началось полномасштабное вторжение, мы связались с Катей. Она написала, что нужно помещение. У меня оно было, и мы открыли волонтерский штаб. Там начались очень большие процессы по поставке.

Мы закупали автомобили, бронежилеты, противогазы, тактическую медицину. Мы, наверное, не поставляли только оружие. Многие нас знают и доверяют. У нас хорошая репутация, поэтому некоторые люди, которые хотели что-то передать военным и сами не знали, где это купить и как это сделать, обращались к нам.

Ко мне лично обращался человек и говорил, что у него много денег, но он ничего не умеет и не знает, что ему делать. Это такой нонсенс, когда человек, у которого очень много денег, обращается ко мне — человеку, у которого денег вообще нет, — и просит помочь.

Так мы и занимались снабжением. У нас был ресторан, в котором готовили горячую еду, развозили на блокпосты, гражданскому населению. У нас можно было оставлять заявки.

Но впоследствии, когда Киевская область была освобождена, некоторые вещи, например горячая еда, были неактуальны. Тогда я предложила Кате перевезти швейное оборудование. У меня оно стояло в квартире, и никто им не пользовался.

У нас это было спонтанно, как и со штабом. Но никто на самом деле не знал, чем мы будем заниматься. Это просто могло быть полезно. И это все было, как судьба.

Потому что тема женской формы очень давняя. В те времена, когда я воевала, была на фронте, многие девушки жаловались, что неудобно. Было много разных нюансов, касающихся физиологии и того, чем мы отличаемся.

И когда я уже не воевала, занималась своей одеждой, шила. Многие девушки приходили ко мне на страницу и комментарии и писали, что раз уж я занимаюсь этим, то нужно разработать наконец нормальную женскую форму.

Это была идея, которая просто летала в воздухе. И потом, когда уже к нам присоединились Анна Суворкина и Станислав Битус, Аня сказала, что у нее уже есть лекала, которые она разработала для женской формы. И выходит, что когда мы уже открыли этот цех, то она пришла готовая. А значит, надо было делать.

Каким был ваш первый рабочий выезд на службе?

— Первый раз это было в 2014 году. Нам тоже сразу разбомбило две машины минометами. Но тогда никто, по крайней мере, из наших Госпитальеров не был ранен.

Всегда говорю: это было полезно, что мой первый раз был таким и я как раз попала в активные боевые действия. Потому что сразу есть серьезное восприятие.

Знаете, я потом очень многое увидела, когда я была в АТО. В 2014–2015 годах это все еще было очень активно. А там уже в 2016–2018 годы были не столь активные боевые действия.

Случалось так, что кто-то только приходил на войну и поначалу есть только тишина. Ты сразу не собран и невнимателен к тому, что происходит вокруг. Поэтому могли происходить различные трагические события.

А мне повезло из-за того, что я сразу попала именно в тот день в такие события. Понятно для себя сразу, что такое война и насколько близко ходит смерть, насколько нужно быть внимательными.

Всегда нужно быть внимательным. Даже если кажется, что все спокойно и затихло, — это только иллюзия.

Какой самый сложный момент вы можете вспомнить с вашей службы?

— Сложно как-то сказать. Всегда происходящее в последний день кажется сложнее, чем то, что произошло год назад.

Для меня был сложный день, когда нас с моей напарницей Аляской, с которой мы работаем, атаковали дроны. Ее тогда ранило. Она сейчас не ходит и находится в Киеве на лечении.

Это был сложный день тем, что, во-первых, я осталась без человека, с которым я работаю. На долгий период без своей подруги. Плюс были определенные волнения о ее здоровье.

Она пока не может управлять одной ногой и передвигается на коляске. Прогнозы хорошие. Но все равно это определенные переживания.

Также уменьшение эффективности в плане работы. Понятно, что мне одной сложнее. Особенно если с одним раненым — это одно, а с двумя — это совсем другое.

Отличался ли по вашим ощущениям первый день на службе в 2014 году от 2022 года? Если да, то чем?

— Отличался, потому что нас в 2014 минометным обстрелом накрыли, а в 2022 году в мой первый день танк прямой наводкой просто пытался меня убить.

Тогда прямым попаданием попали в наших ребят, которые были в машине перед нами. Они выпрыгнули, мы ехали дальше и не знали, что там танк стоит. Мы думали, что они на мине подорвались.

В результате мы с Аляской прятались за автобусной остановкой, когда танк пытался нас убить. Это сильно отличалось от того, что происходило в 2014 году.

И вообще эта война очень сильно отличается от той войны. Как минимум размером калибров и интенсивностью боевых действий.

Мне даже сейчас друзья говорят: “Сегодня было столько приходов, как в 2015 году за один месяц”. То есть, за один день прилетает столько мин, сколько тогда за один месяц. И это ведь не только мины. Это еще и авиация. Нас вызывают: “Вражеская авиация. Куба на выезд”. И ты едешь.

А вообще мне бы очень хотелось, чтобы скорее эта война закончилась, мы наконец-то победили и я наконец-то занималась одеждой. Ездила по всевозможным Парижам и Нью-Йоркам. И все, я буду довольна.

Вы так рассказываете о своих друзьях. А вот у военнослужащих есть какое-то свое женское комьюнити? Или военные просто общаются с теми, кто им ближе?

— Приходится объединяться. Пока не то чтобы нет равных прав, но женщинам многое нужно доказывать. Потому что сейчас о равных правах очень сложно говорить. Мужчин не пускают за границу. А есть много женщин, недовольных тем, что их не хотят брать в армию.

При этом у нас много мужчин, которые недовольны тем, что их наоборот хотят брать в армию. Но сколько я знаю случаев, когда женщина идет в военкомат, а ее не берут.

Многие женщины прошли сложный путь, чтобы быть полноценно в боевом подразделении и воевать. В том числе если мы говорим о должностях. Наше Женское ветеранское движение боролось за эти должности в армии для женщин. И очень много положительных изменений произошло именно благодаря Женскому ветеранскому движению.

Мы стараемся держаться друг друга. Но это не значит, что мы не общаемся с нашими собратьями.

У нас очень много собратьев-мужчин, которых мы знаем очень давно, или не так давно, но мы их все равно любим и уважаем.

Женщины и мужчины отличаются по-своему. Но это не значит, что кто-то может, а кто-то не может воевать. Это зависит не от пола, это зависит от мотивации, стремления к тому, как ты можешь учиться. И каких-то природных качеств, которые вложены и уже есть с самого начала у человека.

Я знаю на 100%, что есть многие мужчины, которые не могут воевать в принципе. И дело не в том, что это их вина. Они родились такими. Какие-то люди могут воевать, а какие-то не могут. Что женщины, что мужчины.

Поэтому я считаю, что нужно дать женщине пойти в армию, если она этого хочет. Она имеет на это право. Даже если это закончится тем, что она погибнет.

Некоторые знакомые девушки говорят о том, что хотели бы пойти на службу, но боятся быть неэффективными или даже принести вред. Как вы думаете, как понять женщине, что она сможет нести службу в армии?

— Если боятся, значит не надо идти. Это не место для тех, кто чего-то боится.

Я знаю девушку, которая очень маленькая и худенькая. И она пошла. С 2018 года воюет. Была в Песках, когда началась полномасштабная война. И там было по 30–40 раненых днем.

Если женщина боится, то ей не нужно никуда идти. А если хочет, то идет, и все эти физические проблемы отходят.

Вы же понимаете, война — это не всегда о физической силе.

У меня действительно бывают случаи, когда нужно нести раненого или загружать его в машину. Но в основном это делают мужчины. А я могу оказывать помощь. Делать то, что они не могут сделать.

У всех есть свои суперсилы. И если это маленькая девушка, у нее нет там большой физической силы, то она может быть полезна в медицине или в других вещах.

Но часто бывает так, что женщина ничем не слабее мужчины. Это все очень индивидуально.

Вы могли бы как-то описать образ украинской женщины на войне? Какая она?

— Во-первых, это женщина, которая не боится. Это сильная женщина. И не обязательно говорить о том, что у нее должны быть большие мышцы. Это, скорее, мышцы характера, знаете? Прокачанный должен быть характер.

Женщина с жесткими принципами, с достоинством. Я думаю так. Очень много женщин в армии именно таких.

Конечно, есть разные люди. Так же как среди мужчин, так и среди женщин. Бывают такие люди, которых не очень хотелось бы видеть в армии. Но есть очень много эффективных.

К сожалению, среди наших женщин есть и раненые, тяжелораненые. Есть, к сожалению, много погибших женщин. Но это война, а во время войны иначе не бывает.

Напоследок хотелось бы спросить о вашем рюкзаке. Возможно, у вас есть какие-то вещи, которые вам не столько приносят пользу, но дарят радость?

—У меня с собой в больнице есть игрушка, но она такая, что ее с собой не поносишь — она большого размера. Это мне Аляска подарила и сказала, что это ее заменитель.

А такого, чтобы я брала куда-то с собой на боевую работу, не знаю… Наверное, нет ничего. У меня нет каких-то талисманов. Маленьких, или фотографий, или молитвенников. Такого нет.

У меня может быть что-то ситуативное и прикольное, что мне нравится. Пачка “желебонов”. Знаете, конфет таких.

Вы сейчас мне так сказали, я задумалась, может, мне нужно что-то такое придумать.

По вашему мнению, откуда берется сила украинцев?

— Я честно не знаю, откуда берутся все эти ресурсы, эта сила. В справедливости, доброте, достоинстве.

Но ведь это не касается всех. Это касается отдельных людей. И их, слава Богу, много в нашей стране. Иначе уже и страны не было бы.

Но я думаю, что такие события, которые происходят в нашей стране, заставляют людей проявляться либо в направлении света и добра, либо наоборот впадать в темноту, как наш враг.

В 2014 году пограничница с опытом Ирина Райлян решила ехать в зону АТО — защищать свою страну от врагов. А после того, как полномасштабная война показала ей новый облик ада, решила пойти в Гвардию наступления. Читай историю пограничницы, пережившей ад Мариуполя.

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