Она одна из первых пошла в Гвардию наступления! История пограничницы, пережившей ад Мариуполя

— У нас было все — дом, работа, красивый город, в котором мы жили, пока не наступило 24 февраля. Моя жизнь разделилась на до и после, и я никогда уже не буду такой, как когда-то, — начинает Ирина Райлян.

Ирина Райлян служит пограничницей уже 16 лет. До войны служила в Одесской области. Но в 2014 году решила ехать в зону АТО — защищать свою страну от врагов.

Впоследствии на год женщину перевели в Мариуполь. Там она познакомилась с будущим мужем, тоже пограничником, там родился и их первенец.

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Семье так понравился город, что решили в Мариуполе и поселиться. Приобрели дом. И тогда, казалось, у них есть все, чтобы жить, работать и планировать будущее. Но все навсегда перечеркнула великая война.

Даже вопреки тому, что я военная, я до последнего не верила, что произойдет такая беда. Но когда они начали нас бомбить со всего, чего только можно, такого никто не ожидал, чтобы столь масштабная война началась, — рассказывает Ирина.

Муж Ирины встал на защиту Мариуполя, а ей разрешили уехать, ведь на руках был четырехлетний сын. Хотя женщина признается, что если бы кто-то помог его вывезти из Мариуполя, она стала бы бок о бок с коллегами защищать страну. Но такой возможности не было, ведь в Мариуполе у них никого из семьи больше не было.

В первые дни женщина с сыном жила в подвале собственного дома. Но впоследствии решили искать надежное укрытие, ведь оккупанты сбрасывали на город авиабомбы и плотно обстреливали.

Нашли убежище в местном доме культуры в центре города. В то время там еще было спокойно. Но каждый день приходило все больше людей. Вместе с сотней мариупольцев, среди которых было много детей, жили там почти месяц.

— Оккупанты сознательно обстреливали и уничтожали гражданскую инфраструктуру, бомбили магазины, частные дома, школы, больницы. Пока у нас были запасы продовольствия, все было более-менее спокойно. Но потом у людей началась паника. Они заходили в закрытые магазины и брали продукты долгого хранения. Мы также ездили в магазин, под обстрелами, рискуя, пережидали, пока над нами летали российские самолеты, потому что не знали, куда сбросят очередную бомбу. Это был ужас, но нам нужно было выжить, — вспоминает пограничница.

Когда ситуация в городе стала очень сложной, Ирина решила вместе с сыном выбираться из города. Своей машины не было, поэтому выходили пешком через российские блокпосты. Немного ехали попутками. А потом добрались до оккупированного Бердянска.

На одном из блокпостов, где были российские военные, моему сыну оккупант начал тыкать конфеты, какой-то сок, а мне стало так противно. Потому что у нас все это было, и дети наши жили спокойно и счастливо, и всего им хватало, пока не пришли те “освободители”. Но я не могла ему возражать, потому что с нами могло случиться что угодно, — рассказывает Ирина.

День рождения сына они встретили в дороге, прямо среди поля, вспоминает Ирина. Ждали хоть какой транспорт, на котором могли бы выехать подальше. Но автобусы приезжали редко. Так что сотни людей просто стояли и ждали, чувствуя страх и беспомощность.

От мужа было все меньше известий. Связаться по телефону с ним было почти невозможно. Но Ирина ехала подальше от ада. Так добрались до Ровно. Там и поселились в съемной квартире.

Ирина же продолжила службу уже в Ровно. А ухаживать за сыном помогает ее отец. Впрочем, сидеть сложа руки и просто ходить на работу женщина долго не смогла. Так что одна из первых записалась в ряды нового штурмового подразделения Гвардия наступления.

Когда услышала о создании новых подразделений, поняла, что это ее шанс попасть на фронт, защищать страну и отомстить оккупантам за то, что сделали с ее городом и Украиной.

Подразделение пока укомплектовывается, но впоследствии ее ждут тренировки и боевое слаживание. Ирина уверена — у нее все получится.

Я никогда не прощу, что российские террористы сделали с моим Мариуполем. Они превратили прекрасный город в пепелище, убили тысячи мирных людей. Я даже людьми их назвать не могу — это недолюды, недонация, их вообще не должно быть на этой земле.

— И для этого нужно выбить их из нашей земли. А просто сидеть и наблюдать не могу. Потому и решила также стать на защиту своей страны и отомстить за все горе, которое они принесли в наш дом, — говорит Ирина.

В настоящее время женщина занимается набором людей в Гвардию наступления и ждет из плена своего мужа. Говорит, что больше всего мечтает после нашей победы вернуться в украинский Мариуполь, где вместе с семьей когда-нибудь снова заживет счастливую жизнь в мирной Украине.

Страшно представить, сколько еще похожих историй в Украине. Недавно мы рассказывали о пограничнице Алине Паниной, которая даже не догадывалась, что уже на следующее утро Мариуполь начнут обстреливать российские оккупанты, а сама она присоединится к украинским Силам обороны.

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