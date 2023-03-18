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Вона однією з перших пішла у Гвардію наступу! Історія прикордонниці, яка пережила пекло Маріуполя

Катерина Курбанова 18 Березня 2023, 12:00
Ірина Райлян

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Він рухає українську науку зі зброєю в руках — інтерв’ю з директором МАН та добровольцем Оксеном Лісовим
Вона однією з перших пішла у Гвардію наступу! Історія прикордонниці, яка пережила пекло Маріуполя
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