Рассказы

Не находит сил посмотреть на семейное фото: история доброволицы, у которой война забрала родителей, детей и мужа

Виктория Мельник, редактор сайта 22 марта 2023, 16:00
Олеся

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