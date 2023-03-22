Не находит сил посмотреть на семейное фото: история доброволицы, у которой война забрала родителей, детей и мужа

Есть истории, которые сложно рассказывать. Есть истории, которые больно даже вообразить. Но есть истории, которые реальны. И их рассказывают живые люди, прошедшие сквозь ад на земле. Это история военного медика Олеси, у которой российская война забрала практически все.

Свою историю бывший врач хирургического отделения рассказала изданию РБК-Украина.

Родителей расстреляли в Мариуполе

Олеся родилась в Ростовской области в Российской Федерации. Ее родители оба прошли войну в Афганистане. Через время семья перебралась в Луганск: родители жили там до 2014 года, а сама Олеся некоторое время училась и жила в Италии.

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Когда в 2014 году к бывшему полковнику пришли так называемые “ЛНРовцы”, они сказали прямо: либо он переходит на их сторону, либо очень пожалеет.

Отец родился украинцем, и жизнь свою хотел вести правильно. Не перешел на вражескую сторону, собрал семью и переехал… в Мариуполь.

С первых дней полномасштабного вторжения родители Олеси вывозили гражданских из опасного Мариуполя. Когда оккупанты захватили город, кто-то выдал тайну этих людей: россияне их нашли и расстреляли.

Их тела лежали на улице три месяца, публично напоминая, что будет, если не помогать оккупантам. Впоследствии их и несколько сотен тел сбросили в один котлован. На том месте теперь построили дом.

Так погибли родители Олеси. Она в это время была в Италии.

Потеряла детей и мужа

Женщина имела двух замечательных детей: 11-летнего Гаврила и четырехлетнюю Соню. В январе 2022 года родители решили отправить малышей к бабушке и дедушке в Киев: в Италии как раз бушевала вспышка Covid-19. Никто не знал, что саму Украины ждут куда худшие события.

— В ночь с 23 на 24 февраля я была в операционной. Когда вышла оттуда в два часа дня, на моем телефоне было 60 пропущенных. С той стороны муж кричал, что в Украине началась великая война.

Ее муж был военным хирургом. Он в тот же вечер собрал свои вещи и поехал в Украину на службу: знал, что там он будет нужнее.

Родители мужа, с которыми оставались дети, до последнего не решались уехать из опасного городка под Киевом. 14 марта наконец-то решили, что дальше оттягивать некуда.

Они планировали ехать к Олеси, в Италию. В тот эвакуационный автобус, в который села семья мужа и дети Олеси, попал российский снаряд. Через несколько часов Олеся узнала о смерти своих родных. Гаврил, у которого было 92% ожогов тела, погиб на следующий день — в свой день рождения. Четырехлетняя дочь погибла на месте, рядом с родителями мужа.

Тело сына — единственное, которое удалось похоронить. Все остальные остались на месте гибели в братской могиле.

Так погибли дети Олеси. Она осталась в Италии одна.

Муж после услышанного замкнулся в себе. Не выходил на связь около месяца. Олеся в это время сходила с ума в Италии. Ее поддерживали только друзья.

Из-за семейного горя мужа Сашу “тянуло на ноль”. Он выполнял самые опасные задачи, ездил в Бахмут. Они общались, однако темы детей не затрагивали: мужчина во всем винил себя.

С этим чувством он и ушел из жизни. Через полгода после смерти детей погиб и Саша. 5 сентября во время эвакуации раненых из Бахмута автомобиль мужчины попал под обстрел — попала противотанковая управляемая ракета.

Так погиб муж Олеси. И больше быть в Италии она не могла.

Нашла новый смысл

Она осталась совершенно одна. В чужой стране, без живой родной души. Женщина долго работала со специалистом, а уже потом решила, что вернется в Украину и пойдет служить.

— Я здесь важнее. Могу помочь, спасти чью-то жизнь. И чьи-то дети будут улыбаться. Возможно, это эгоистично: потому что это своего рода попытка спасти себя, найти цель жизни. Но я чувствую, что должна быть там, — говорит Олеся.

В настоящее время она работает военным медиком в одной из горно-штурмовых бригад. Она говорит, что пережитое ее сформировало новым, сильным человеком. Но признается: горя она до сих пор не прожила.

Она еще не набралась смелости взглянуть на их последнее семейное фото. Но верит, что в ВСУ делает важное дело.

Как это, быть на грани жизни и смерти вместе со своими детьми, знает и другая семья. Как многодетная семья с десятью детьми выбиралась из Запорожья в Польшу — читай в нашем другом материале.

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Фото: Виталий Носач/РБК-Украина