Рассказы

С десятью детьми эвакуировались из Запорожья, что содрогалось от взрывов. История многодетной семьи о новой жизни в Польше

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 марта 2023, 13:00
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Фото: Украинская Правда. Жизнь

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