С десятью детьми эвакуировались из Запорожья, что содрогалось от взрывов. История многодетной семьи о новой жизни в Польше

Многие украинцы выехали за границу, чтобы защитить своих детей от ужасов войны. Так же сделали Надежда и Александр Дмитриевы. Они родители-воспитатели в детском доме семейного типа. История их детского дома началась еще в 2000 году. У них был свой сын, но они решили усыновить еще девочку.

За 23 года Дмитриевы стали родителями для 19 детей. В начале полномасштабного вторжения Надежда должна была выезжать с десятью детьми эвакуационным поездом. Затем вынуждена была искать приют за границей, когда ее дети тяжело заболели.

Об эвакуации и жизни многодетной семьи в Польше Надежда Дмитреева рассказала для УП.Життя.

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Большая семья

Впервые усыновить ребенка супруги решили 23 года назад. У них был сын, они разбирали его вещи и хотели отнести их в детский дом в Запорожье. Вернулись с решением усыновить девочку.

Надежда отмечает, что они усыновляют детей, нуждающихся в помощи, или подростков, потому что их часто не хотят брать в новые семьи. Многие воспитанники уже имеют собственные семьи, трое служат в рядах Вооруженных сил, один из них защищал Мариуполь.

Несмотря на то, что в семье много детей, Надежда говорит, что не бывает скандалов, ведь есть налажена коммуникация, построенная на любви и доверии.

Дети очень благодарны, что у них есть семья, потому что они тоже хотят, чтобы их любили, чтобы у них были родители и дом, — отмечает женщина.

По ее словам, главный принцип общения — тише говорить, чтобы лучше услышали. В семье есть договоренности и правила, например, играть или смотреть фильмы, только выполнив домашнее задание.

В Запорожье у семьи был большой дом. Каждый член семьи жил с комфортом, имели большой двор. Но всем пришлось покинуть любимый дом, ведь он содрогался от взрывов.

Об эвакуации в Польшу

9 марта Надежда и десять детей отправились на эвакуационный поезд Запорожья-Хелм. Женщина вспоминает, что людей было очень много — в одном отсеке плацкарта ехало около 20 человек.

— У меня было двое детей с инвалидностью. Они были в памперсах, дорогой не ели и очень мало пили. Мне было очень тяжело, потому что нигде ни присесть, ни прилечь: почти всю дорогу стояла, — делится многодетная мать.

Она рассказала, что имеет на попечении двоих детей с тяжелыми диагнозами — близнецы Вика и Дима. Сейчас им шесть лет, они учатся ходить, говорить и самостоятельно есть. У них есть старшая девятилетняя сестра. У девочки после переезда в новую страну обострилось иммунное заболевание, приковавшее её к постели.

Ехали в Польшу двое суток. Эвакуационный поезд не могли принять во многих городах, в конце концов он остановился в Стальной Воле. Там украинцы были поселены в крытом стадионе. Надежде предложили поехать в специальный центр в Италии, но дорога должна была занять двое суток.

Она поняла, что не сможет выдержать еще одну длинную дорогу, ведь у нее пять детей с инвалидностью, и решила остаться и искать жилье в Польше.

Сначала семье было предложено жилье на туристической базе у гор. Многим полякам предлагали выплаты за то, что они принимают украинцев, поэтому желающих было много. Но семья, у которой жила Надежда с детьми, имела плохо поведение и использовала много ненормативной лексики. Поэтому Надежда решила переехать.

После этого около трех месяцев семья жила в гостинице в двухэтажном номере, у детей было место, где играть, им выдавали вещи, средства гигиены, их кормили.

— Но мы искали дом. У меня особенная семья, и я хочу, чтобы каждый ребенок чувствовал комфорт и уют, — рассказывает Надежда.

О новом полноценном доме

Надежда рассказала, что долго искала дом. Семье помогают с его арендой, но за коммунальные услуги платят самостоятельно. Цены дороже, чем в Украине, поэтому семье было несколько сложно.

К примеру, 580 злотых в месяц выходит за свет. Где-то 600-800 — за воду, а еще интернет до 500 злотых – делится многодетная мать.

Семья снимает дом в городе Белая Подляска, он двухэтажный, имеет шесть комнат, кухню, два санузла. Отопление и горячая вода автономны. Также есть двор, на котором дети играют. Они даже подружились с соседними детьми, поэтому хорошо проводят свободное время на досуге.

Но был период, когда выключали свет. Поэтому дети пропускали онлайн-уроки. Они подсоединялись к занятиям через мобильный интернет, а когда выключали свет, то исчезала и связь.

Семья Дмитриевых живет в новом доме уже полгода. Быт уже обустроили, понемногу самостоятельно овладевают польским языком, потому что ехать на курсы далеко и неудобно.

В городке Надежда познакомилась с несколькими польскими приемными семьями. Они помогают женщине с поездками за покупками или к врачам. Надежда говорит, что самостоятельно тяжело ездить на закупки, ведь на большую семью нужно много всего купить, а у нее нет машины. Ближайший город расположен за 7 км. Муж иногда приезжает к семье в Польшу, но имеет работу в Запорожье, поэтому остался в Украине. Поэтому ей помогают старшие ребята —18-летний Даниил и 15-летний Никита.

А в быту помогает вся семья.

Мы всё вместе делаем. Например, хотят дети пирожков, то предлагают, а потом все приходят на кухню. Каждый должен хотя бы один пироженок слепить, — рассказывает женщина.

Она отмечает, что многие дети из сложных семей, к ним могли плохо относиться. Но сейчас они понимают, что они являются одной семьей и должны помогать и защищать друг друга. Надежда пытается сделать все, чтобы дети комфортно себя чувствовали в новой стране, но они все равно скучают по дому и спрашивают, когда война закончится.

Каждый ребенок стоит любви и заслуживает семьи. Ранее мы рассказывали историю одесситки, усыновившей 15 детей с недостатками здоровья.

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