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Каждый ребенок заслуживает иметь семью: история одесситки, усыновившей 15 детей с пороками здоровья

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 30 сентября 2022, 09:00
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