Каждый ребенок заслуживает иметь семью: история одесситки, усыновившей 15 детей с пороками здоровья

30 сентября в Украине отмечают День усыновления. Широкомасштабная война уже заставила не один десяток украинцев задуматься об опеке или усыновлении ребенка. Мы часто слышим об этом от наших звезд. А сегодня хотим рассказать о женщине, которая заботится о 15 непоседливых детях.

Ольга Подусова признается: с детства мечтала о большой семье и уже тогда знала, что обязательно усыновит ребенка. Сейчас она воспитывает 15 детей.

14-летнего Михаила женщина усыновила. Еще 14 детей взяла под опеку: 15-летних Машу, Настю и Дашу, 14-летнего Никиту, 13-летнюю Кристину, 12-летних Тимофея и Викторию, 11-летнего Алешу, десятилетних Женю и Снежану, девятилетних Лизу и Даню, восьмилетнего Елисея и пятилетнюю Алевтину.

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С 18 лет я ходила в детские дома. И практически во время каждого такого визита кто-то из детишек спрашивал меня, заглядывая в глаза: “Ты моя мама?” Сердце в такие моменты буквально останавливалось.

— Окончив университет, я устроилась на приборостроительный завод инженером-программистом. Решив, что уже крепко стою на ногах, обратилась в районную службу по делам детей с просьбой об усыновлении.

Я собрала весь перечень необходимых документов и стала ждать знакомства с детьми, которых можно было бы усыновить. Меня очень часто спрашивают, почему мне позволяют брать детей, если я не замужем. Учите законы.

В нашей стране усыновителем может быть каждый гражданин Украины, перечень обозначен в постановлении Кабинета министров 905, независимо от того, состоит он в браке или нет.

— Представители службы по делам детей проверили мои жилищные условия, убедились, что у меня есть соответствующий доход, и дали разрешение на усыновление, — рассказывает Ольга Подусова.

Я очень рано осознала, что мое предназначение — стать мамой и спасти как можно больше детей. Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что в жизни нет ничего ценнее семьи, топота детских ножек, детского смеха и частого “мама” из уст моих детей, — добавила многодетная мама.











Первого ребенка Ольга взяла из детского дома, когда ей было 27 лет. Это произошло в сентябре 2010 года. Тогда Мише, страдающему на аутизм, было два года и девять месяцев. История малыша очень растрогала будущую маму.

Когда ему было пять месяцев, его забрали из дома, где не было ни воды, ни света, а в больнице у малыша обнаружили двустороннюю пневмонию.

— Три летних месяца до заседания суда я каждый день проводила с малышом в доме ребенка, а через десять дней после заседания суда, 29 августа, решение об усыновлении вступило в свою юридическую силу, и я забрала Мишу домой.

У Миши был еще и аллергодерматит, с которым Ольга долго боролась. Из-за аутизма Миша до пяти лет не говорил, его сложно было приучить к самым простым бытовым процедурам.

— Но мы годами проходили реабилитацию для детей с расстройствами речи. Миша стремительно делает успехи и социализируется, читает, пишет, очень любит путешествовать и взаимодействовать с другими детьми. Во время путешествий всю дорогу сидит тихонечко и с интересом смотрит на проплывающий мимо пейзаж.

Через год в семье появилась четырехлетняя Настя. Ее бросили под сельсоветом в деревне, где была дача мамы Ольги.

Полураздетая, она весила, как восьмимесячный ребенок — 7 кг, но не умела говорить. Малышка, пытаясь согреться, залезла в собачью будку, — вспоминает женщина.

Затем в 2013 году появились сестрички Маша и Вика. У Вики была дисплазия тазобедренных суставов, астма, нарушение функций работы щитовидной железы и серьезная задержка речи. Она не могла ходить, в свои два года поднималась только с поддержкой и плакала от боли.

Я сидела по ночам у постели, чтобы не пропустить приступ астмы у Вики. Упустишь этот момент — и все… Надо было сразу давать ребенку лекарства.

— Сейчас болезнь находится в стадии ремиссии, приступы бывают только зимой, поэтому нам показаны теплые страны, куда мы периодически путешествуем, когда мне удается накопить. Полноценная жизнь пошла только после нескольких лет ежедневного лечения, массажей и работы с логопедом.









Сестричка Виктории — Маша — в шесть лет находилась в страшном эмоциональном и физическом состоянии. Ольгу предупредили, что девочка не сможет пойти в школу, что она не учится. Ведь родители — алкоголики. Мама беспробудно пила даже во время беременности.

Машу постоянно запирали в подвале, и она росла одинокая и никому не нужная. Она боялась людей, и все шесть лет своей жизни ела одну вареную капусту.

— Но, попав в атмосферу любви и заботы, обе девочки хорошо учатся в общеобразовательной школе и занимаются музыкой.





В 2013 году Ольге рассказали о двух братьях полтора и трех лет, которых никто не хотел усыновлять из-за их интенсивно восточной крови и очень смуглой кожи. Так в семье появились Тимофей и Евгений, у которого случались приступы эпилепсии.

Через год после этого Ольга взяла к себе годовалую Лизу с парезом верхних и нижних конечностей, из-за чего от нее отказались три пары усыновителей.

— В 2015 году в мою семью пришли четверо смуглых сиблингов. Даша, Никита, Алеша и Кристина, которые более трех лет кочевали по разным приютам и интернатам.

Когда я их забирала домой, старшая девочка, учась в третьем классе интерната, еще не умела ни читать, ни писать, а о математике речь не шла вообще — даже представлений о ней не было. Младшая сестренка Кристина в шесть с половиной лет вместо школьной скамьи сидела в манеже с двухлетками и кричала.

Я забрала из интерната домой всех четырех, и начались усиленные занятия по математике, чтению, письму. И — о чудо! Дети стали хорошистами.

В 2020 году Ольга приютила еще четырех братиков и сестричек: Снежану, Даню, Елисея и Алевтину. У Елисея атрофия зрительного нерва, и он практически ничего не видит.

— Поэтому мы несколько раз в год проходим реабилитацию в Институте Филатова, что, как правило, не бесплатно. Даже место ребенка там имеет свою стоимость, одна кровать на маму с малышом, а также питание в этой клинике платное и нет льгот даже сиротам. Но, несмотря на это все, мы очень счастливы.

Я усиленно занимаюсь образованием детей, и есть огромные успехи. Дети занимаются на отделении Скрипки, Вокала и на художественном отделении.

Сейчас семья Подусовых находится в Украине, но если ситуация в Одессе ухудшится, женщина планирует выехать в более безопасное место. Возможно, в западные регионы Украины или за границу.

— Конечно, мы обязательно эвакуируемся, но пока каких-либо предложений от областной службы по делам детей по эвакуации нашей семьи в полном составе не поступало.

Потому я взяла ситуацию в свои руки и ищу место для нашей эвакуации самостоятельно. Такое место, чтобы в нем было гарантировано безопасно. Таким деткам, как мои, поступало предложение от негосударственной волонтерской организации, но в конце концов оказалось, что эта негосударственная организация не несет ответственности за нашу безопасность в иностранном государстве.

Знаю, что в Польше изымают детей из приемных семей и уже пострадали около 26 семей с детьми от пяти до 13 человек.

То есть в Польше уже более 200 детей со сложной судьбой лишены своих украинских приемных родителей, и это огромная трагедия.

— Правительство Украины сейчас ничем не может им помочь, поскольку это другое государство, дружественное нам. Приемные родители должны быть очень осторожны перед тем, как ехать в незнакомую страну с другой законодательной базой, поскольку, спасая жизнь, они рискуют оказаться в крайне сложных обстоятельствах, и дети пропадут без вести.

Семье Подусовых уже 12 лет. Ольга говорит, что, возможно, в будущем взяла бы к себе еще несколько детей. А тем, кто задумывается над усыновлением ребенка, женщина советует обязательно довести свою мечту до логического завершения, чтобы в нашем мире на одну маленькую счастливую жизнь стало больше.

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