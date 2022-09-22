Сквозь слезы и истерики — как мама двоих детей стала наводчицей и руководит группой из 16 мужчин

Во время полномасштабной войны хочется спросить, а где же все те русские бабы, которые “и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут”? Вероятно, кровожадно радуются военным преступлениям своих мужчин и готовятся рожать еще.

Тем временем агрессия соседей-захватчиков превратила украинских матерей в настоящих героинь — амазонок, валькирий и спартанок, описанных в древних мифах и легендах.

Но это вовсе не вымышленные истории, а реальные женщины, которые без надменности рассказывают о своих подвигах. Одной из них является наводчица БРДМ-2 Мария.

Читай, как мать двоих детей попала в ВСУ, поверила в себя и стала руководить группой из 16 мужчин.

Первые шаги наводчицей

Мария делится, что попала в бригаду очень быстро. Сначала прошла медкомиссию, через две недели поехала на учебу во Львов и после этого сразу попала на ротацию.

— Сначала было очень тяжело для меня, потому что я думала, что не справлюсь. Особенно после того, как мне сказали, что я буду наводчицей.

Это были истерики, слезы, потому что я никогда не имела дела с “железом”, — признается женщина.

Сначала собратья не относились серьезно к девушке-наводчице. Но когда увидели ее в работе, то назначили Марию старшей в группе и начали выполнять все ее приказы.

Впрочем, защитница не пользуется привилегиями и не злоупотребляет своим статусом, ведь понимает, что на передовой все, как одна большая семья, поддерживают и помогают друг другу.

Мы понимаем, что один, два, три человека не способны сделать то, что может выполнить группа, — говорит наводчица.

Мама на фронте

Дома у Марии остались двое детей. Она делится, что чем старше ребенок, тем больше он начинает переживать за своих родителей.

Моя (дочь — ред.) очень плачет, скучает, переживает. Она понимает все. Моему сыну я стараюсь рассказывать, что я на работе, дядек сейчас выгоняю. Но не говорю, что я на войне, — объясняет военная.

Но дети, конечно, понимают все без слов и очень хотят быть похожими на свою маму.

Самое главное, отмечает Мария, — не настраивать малышей на войну, а говорить с ними о счастливом будущем и вселять веру в то, что все будет хорошо.

Даже здесь, на фронте, защитнице не удается отдохнуть от ежедневных материнских забот. Потому что она стала мамой еще и для щенков, которых нашла на позициях.

Собачки — не только источник позитива и добра на войне, но и хорошая разведка. Они предчувствуют обстрелы и за несколько минут до них начинают прятаться. Благодаря этому военные заранее бегут в укрытие и сохраняют свои бесценные жизни.

Мария не теряет оптимизма и с улыбкой приближает победу Украины и мирное будущее для своих детей.

Раньше существовал стереотип, что военное дело — не для женщин. Но он разбился вдребезги об мотивированных и сильных украинок. Читай, как мужчины относятся к женщинам на фронте.

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