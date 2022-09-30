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Кожна дитина заслуговує на родину: історія одеситки, яка всиновила 15 дітей з вадами здоров’я

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 30 Вересня 2022, 09:00
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Кожна дитина заслуговує на родину: історія одеситки, яка всиновила 15 дітей з вадами здоров’я
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