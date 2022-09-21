Виїзд дітей за кордон: що потрібно знати і які документи мати з собою

Війна внесла корективи в наше життя: звичні дії зазнали змін. Найбільше питань виникає у батьків про перетин кордону неповнолітніми дітьми. Державна прикордонна служба України спільно з LIGA.Life пояснили, як відбувається виїзд дітей за кордон під час воєнного стану.

Виїзд дитини за кордон: що варто знати

Діти до 16 років можуть виїхати з країни в супроводі дорослих. Це можуть бути:

батьки або один із батьків;

інші родичі: бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, мачуха чи вітчим;

треті особи, яких уповноважили на це батьки.

Для того, щоб неповнолітня дитина перетнула кордон, потрібно мати паспорт (український або закордонний) чи свідоцтво про народження.

Якщо дитина перетинає кордон лише з одним із батьків, то нотаріальної згоди на це від другого з батьків не вимагатимуть.

Перелік документів залишається той самий, а також документи, які підтверджують родинні зв’язки дитини та батьків. Також варто враховувати законодавство країни, до якої дитина прямує: можливо, потрібно буде надати ще якісь документи.

Дитина виїжджає за кордон з родичем: що потрібно знати

Якщо дитина виїздить за кордон із бабцею чи дідусем, повнолітніми сестрою або братом, мачухою чи вітчимом — потрібно надати документи, що засвідчують родинні зв’язки дитини та людини, з якою вона виїжджає.

Наприклад: документ дитини, документ бабусі та свідоцтво про народження дитини бабусі — тата чи мами; свідоцтво про народження обох дітей, де вказано ПІБ матері та батька; свідоцтво про шлюб.

Якщо дитина виїздить з третіми особами, то на кордоні потрібно надати письмовий дозвіл від батьків з нотаріальним засвідченням або заяву, завірену органом опіки та піклування.

Як виїхати дитині після 16 років з України

Після 16 і до 18 років дитина може сама перетнути кордон. Після 18 років, відповідно, людина може перетинати кордон з урахуванням актуальних правил виїзду з країни.

До України також можуть в’їхати діти, що отримали свідоцтво про народження за кордоном. Про реєстрацію таких дітей в нас та як народженим не в Україні отримати наше громадянство, ми розповідали раніше.

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