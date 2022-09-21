Выезд детей за границу: что нужно знать и какие документы иметь с собой

Война внесла коррективы в нашу жизнь: привычные действия теперь несколько изменились. Больше всего вопросов возникает у родителей о пересечении границы несовершеннолетними детьми. Государственная пограничная служба Украины совместно с LIGA.Life объяснили, как происходит выезд детей за границу во время военного положения.

Выезд ребенка за границу: что нужно знать

Дети до 16 лет могут выехать из страны в сопровождении взрослых. Это могут быть:

родители или один из родителей;

другие родственники: бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим;

третьи лица, уполномоченные на это родителями.

Для того чтобы несовершеннолетний ребенок пересек границу, нужно иметь паспорт (украинский или зарубежный) или свидетельство о рождении.

Если ребенок пересекает границу только с одним родителем, то нотариальное согласие на это от второго родителя не требуется.

Список документов остается тот же, а также документы, подтверждающие родственные связи ребенка и родителей. Также следует учитывать законодательство страны, в которую ребенок направляется: возможно, нужно будет предоставить еще какие-либо документы.

Ребенок выезжает за границу с родственником: что нужно знать

Если ребенок выезжает за границу с бабушкой или дедушкой, совершеннолетними сестрой или братом, мачехой или отчимом — нужно предоставить документы, удостоверяющие родственные связи ребенка и человека, с которым он уезжает.

Например: документ ребенка, документ бабушки и свидетельство о рождении ребенка бабушки — папы или мамы; свидетельство о рождении обоих детей, где указаны ФИО матери и отца; свидетельство о браке.

Если ребенок выезжает с третьими лицами, то на границе нужно предоставить письменное разрешение от родителей с нотариальным удостоверением или заявление, заверенное органом опеки и попечительства.

Как выехать ребенку после 16 лет из Украины

После 16 и до 18 лет ребенок может сам пересечь границу. После 18 лет человек может пересекать границу с учетом актуальных правил выезда из страны.

В Украину также могут въехать дети, получившие свидетельство о рождении за границей. О регистрации таких детей у нас и как родившимся не в Украине получить наше гражданство, мы рассказывали ранее.

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