Розповіді

З десятьма дітьми евакуювалася із Запоріжжя, що здригалося від вибухів. Історія багатодітної родини про нове життя у Польщі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Березня 2023, 13:00
Багатодітна родина Надії та Олександра Дмитрієвих: історія про евакуацію
Фото: Українська Правда. Життя

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З десятьма дітьми евакуювалася із Запоріжжя, що здригалося від вибухів. Історія багатодітної родини про нове життя у Польщі
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