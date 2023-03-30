Чтобы могли воевать на равных: когда украинские военные получат женскую форму

В мае завершится испытание женской военной формы. Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины. Какие производители будут заниматься изготовлением женской формы и когда военные ВСУ получат свои женские комплекты формы — читай подробно в нашем материале.

Испытание женской военной формы: когда завершится

Известно, что состоялся первый экспериментальный этап ношения новых образцов женской формы. Представители отечественных производителей и общественных организаций обсудили результаты на совместном совещании Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В образцы женской формы, а именно полевого костюма, внесут изменения с учетом особенностей анатомии женской фигуры.

Результатом встречи стало решение об изготовлении новой партии образцов формы для женщин.

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Испытание новой партии одежды для военнослужащих должно закончиться в мае. Украинские военные сейчас тестируют образцы женского белья, которые предоставили общественные организации.

В случае, если эти образцы будут одобрены военнослужащими, управление материального обеспечения до мая разработает техническую спецификацию белья.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что сейчас в Украине служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч — гражданские сотрудницы, работающие для нужд армии.

Непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тысяч женщин.

Кроме удобной формы, в Министерстве обороны работают над обеспечением украинских военнослужащих бронежилетами с учетом особенностей фигуры. Экспериментальный образец такого бронежилета уже изготовлен.

Сейчас ищут производителя, который сможет производить такие бронежилеты.

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