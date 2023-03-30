Щоб могли воювати на рівних: коли українські військовослужбовиці отримають жіночу форму

У травні завершиться випробування жіночої військової форми. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. Які виробники займатимуться виготовленням жіночої форми та коли військові ЗСУ отримають свої жіночі комплекти форми — читай детально в нашому матеріалі.

Випробування жіночої військової форми: коли завершиться

Нині відомо, що вже відбувся перший експериментальний етап носіння нових зразків жіночої форми. Представники вітчизняних виробників та громадських організацій обговорили результати на спільній нараді Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

У зразки жіночої форми, а саме польового костюму, внесуть зміни з урахуванням особливостей анатомії жіночої фігури.

Результатом зустрічі стало рішення про виготовлення нової партії зразків форми для жінок.

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Випробування нової партії одягу для військовослужбовиць має закінчитися у травні. Українські військові зараз тестують зразки жіночої білизни, які надали громадські організації.

У разі якщо ці зразки схвалять військовослужбовиці, управління матеріального забезпечення до травня розробить технічну специфікацію білизни.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що на цей час в Україні служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч — цивільні працівниці, які працюють задля потреб армії.

Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

Окрім зручної форми, в Міністерстві оборони працюють над забезпеченням українських військовослужбовиць бронежилетами з урахуванням особливостей фігури. Експериментальний зразок такого бронежилета вже виготовлений.

Нині шукають виробника, який зможе виготовляти такі бронежилети.

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