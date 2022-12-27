Интервью

На войне — не до секса: о женской военной форме, домогательствах и возвращении на фронт в интервью с Тайрой

Виктория Мельник, редактор сайта 27 декабря 2022, 17:00
Тайра
Фото: Facebook

Больше новостей
Привітання з Новим роком 2023 у віршах та картинках
С Новым годом 2023! Яркие поздравления в картинках, прозе и стихах для самых родных
Новий рік
Сколько дней до Нового года 2023: отсчет до праздника
Что подарить мужу на Новый год
Чем удивить любимого — интересные идеи, что подарить мужу на Новый год 2023
подарунок дитині
Что подарить малышам на Новый год?
Смотреть больше

Материалы по теме

Тайра
На війні — не до сексу: про жіночу військову форму, домагання та повернення на фронт в інтерв’ю з Тайрою
Як банки працюватимуть під час блекауту
Дежурные отделения, банкоматный роуминг и не только — как будет работать банковская система Украины в случае блекаута
Як знизити тиск в домашніх умовах
Проточная вода, дыхание и мятный чай — как бороться с повышенным давлением без медикаментов
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал

Видео
0:11:57
Як банки працюватимуть під час блекауту

Дежурные отделения, банкоматный роуминг и не только — как будет работать банковская система Украины в случае блекаута
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:15:50
масовий обстріл на свята
Массированные ракетные “салюты” от россиян под елку? Есть ли угроза в новогоднюю ночь — Гуменюк и Игнат
0:03:32
Атака шахедів Київ
Тот самый дом в Киеве! Где сейчас живут люди, в чье жилье попал Shahed
0:13:43
Гайдай о ситуации в Кременной
Россияне гибнут сотнями! Какая ситуация в Кременной и Белогоровке — новости от Гайдая
0:07:26
Мамай Бахмут
Напоминает битву под Конотопом между казаками и московитами: военный с позывным Мамай о ситуации в Бахмуте
0:04:28
історія зниклого волонтера
В поисках любого известия от любимого: история пропавшего волонтера из Мариуполя, которого до сих пор ищет жена
0:06:29
підвищення тарифів
Украинцев ждет рост тарифов? Герус о будущем цен на коммунальные услуги и причинах их повышения
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 27 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:11:55
Юрій Ігнат
Российский МиГ-31К сгорел на работе! Игнат о пожаре на аэродроме в Энгельсе и самолете в Мачулищах
Больше видео
Історія ветерана АТО Ігоря Безкаравайного про поранення та ампутацію
Читать дальше
Чтобы “вернуться с войны”, понадобилось два года: история ветерана, потерявшего ногу

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь