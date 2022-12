На войне — не до секса: о женской военной форме, домогательствах и возвращении на фронт в интервью с Тайрой

Юлия Паевская с позывным Тайра стала известна еще в далеком 2013, когда стала медиком на Майдане. Она прошла АТО и была среди первых, кто пришел в качестве медика-волонтера на войну в 2022 году. 16 марта этого года парамедик попала в российский плен, и выйти из него ей удалось только 17 июня.

Об украинских женщинах на войне и своих планах Тайра рассказала в интервью изданию WoMo на мероприятии Women of Ukraine — Heroes of the World, посвященном женщинам в украинской армии.

Мы все видим, что делают оккупанты, когда заходят в село или город: они уничтожают все памятки культуры, музеи, книги, а хуже всего — убивают наших представителей культуры. Рассказы о таких потерях способствуют дополнительному получению оружия, но я решила, что возвращаюсь на войну.

Женская военная форма: новые вызовы для Украины

Тайра говорит, что украинская армия очень плохо оснащает женщин-военнослужащих. А это влияет на эффективность и работоспособность армии.

Сейчас также смотрят

— У меня спортивное телосложение, поэтому никогда не испытывала неудобств в мужской военной форме. Но я встречала очень хрупких военнослужащих с женскими прелестями, и пока они не перешивали свою форму, то теряли эффективность как защитницы, — рассказывает Паевская.

К счастью, сейчас в Украине работает несколько благотворительных организаций, отшивающих женскую военную форму. Но и на этот процесс нужно время, материалы и деньги. Те же военнослужащие, которые уже опробовали форму украинского производства, смогли отметить ее преимущества: правильный размер, анатомическое строение для женщин.

По мнению Тайры, особое внимание следует уделить модернизации плитоносок для девушек — потому что именно от этой защиты зависит жизнь женщины на войне. К тому же бронежилет не по размеру очень вредит: страдает спина, возникают потертости, кровоподтеки и отеки.

Есть еще проблема травмирования внутренних органов и ребер из-за сильной волны отдачи от плиты. Но за счет широких плечевых лямок и регулируемой боковой сетки вес почти не ощутим и не нагружает плечи и спину.

Среди насущных проблем также отсутствие нижнего белья для женщин. Пока военнослужащим выдают мужское белье наименьшего размера, но и это очень неудобно для женщин пышных форм.

На войне — не до секса

Есть мнение и убеждение, что украинские мужчины на войне пристают к женщинам-военнослужащим. Юлия Паевская говорит: ни разу в такую ситуацию не попадала, как и ее знакомые. Правда, слышала об одном или двух таких случаях.

— Я считаю, что на войне присутствие женщины — это наличие профессионала: парамедика, снайпера. А какой ты профессионал, не зависит от размера груди.

К тому же, на войне женщины проявляют большую выносливость, чем мужчины — моральную и физическую. Военнослужащие быстро приобретают необходимые навыки, а мужчины с уважением относятся к своим коллегам-женщинам.

На войне не до секса, нет времени. Поэтому я хотела бы поблагодарить мужчин, что они умные и поддерживают девушек в армии.

Об информационном фронте и его весе

В настоящее время Паевская воюет на информационном фронте Запада. Борется с пророссийскими нарративами, рассказывает правду о том, что россияне делают с пленными. Тайра рассказывает: один ее диалог с российским врачом в плену просто разрушил веру Запада в диалог между Украиной и РФ.

— Россиянка-медик меня ненавидела так же, как и все остальные, хотя вроде бы врач. Я ходила после многочасовых допросов, опираясь на стенку, потому что так было плохо. А она, передавая обезболивающие таблетки через “кормушку” в дверь, сказала: “Подумаешь, побили ее. Тебя что муж никогда не бил?”

Я ответила, что не бил. И она спросила: “А он вообще мужик?”, и захохотала.

Эта борьба вдохновляет парамедика, потому что она знает, что делает полезное дело. Но Тайра все же решила: возвращается на войну.

О российском плене Тайра рассказывала перед Хельсинкской комиссией. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!