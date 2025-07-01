Їм дозволив імператор: чоловіки перетинали кордон за листами з підписом Олександра ІІІ

Львівська обласна військова адміністрація погоджувала чоловікам виїзд за кордон за листами вигаданої громадської організації. Особливість полягає у тому, що на цих листах ставили підпис російського імператора Олександра III.

Про це у своєму розслідуванні повідомили NGL.media. Йдеться про фейкову організацію Гуманітарна надія нації. Чому чоловіків випускали під підпис російського імператора — розповідаємо далі.

На Львівщині викрили схему незаконного перетину кордону

Журналістам вдалося дізнатися, що у перший рік повномасштабного вторгнення позаштатний радник начальника Львівської ОВА Олексій Шевчук поїхав до польського кордону разом 25-річним жителем Дніпра Артемом Лущаном.

Вони успішно перетнули кордон, отримавши дозвіл на виїзд як волонтери нібито на прохання громадської організації Гуманітарна надія нації за підписом голови ОВА. За три дні Шевчук повернувся в Україну, Лущан залишився за кордоном.

Організація Гуманітарна надія нації не надає про себе жодної інформації. Міністерство юстиції теж заперечує існування такого утворення. Не працює й електронна пошта, з якої надсилали листа з проханням дозволити виїзд Лущану.

При оформленні листа використали логотип російського Газпромбанку та підпис російського імператора кінця XIX століття Олександра ІІІ.

Протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від “організації”. Накази, якими за підписом голови Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, ухвалювали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили восьми чоловікам.

Ще одним фігурантом у цій історії виявився керівник та засновник Благодійного фонду Степана Бандери Ігор Фесан. Він теж перетинав кордон у 2022 році.

Дозвіл на виїзд з цього фонду отримали майже три сотні чоловіків, частина з них до України не повернулась. Фесан пояснював це тим, що його фонд на запит ОВА перевозив гуманітарну допомогу на спільний склад, яким керував Олексій Шевчук.

Деякі особи отримували по кілька дозволів від організацій, яких насправді не існує. Львівська ОВА зазначила, що їм відомо лише про одного водія від Гуманітарної надії нації, який порушив терміни перебування за кордоном.

На запитання щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, ОВА відповіли, що за правдивість поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли лише заявники, які їх подавали.

Реакція Львівської ОВА на викриття схеми

У Львівській ОВА відреагували на розслідування журналістів. Там зазначили, що у 2022 році була створена система Шлях для швидкого й безперебійного ввезення гуманітарних вантажів.

У перші місяці війни вона не була технічно адаптована до умов воєнного стану. Доступ до ряду реєстрів (зокрема Реєстру громадських об’єднань) був обмежений, не існувало законодавчих обмежень для осіб, які виїжджали як водії, а обсяг запитів вимірювався тисячами. У держави тоді не було програмного забезпечення, яке б дозволяло перевіряти кожне звернення, тож в ОВА діяли в рамках тодішнього нормативного поля та наявних технічних можливостей. — Окрім того, наголошуємо — рішення про внесення тих чи інших осіб в систему Шлях приймалось колегіально, спеціальною комісією, до складу якої входили представники різних відомств, — кажуть в обласній адміністрації. В ОВА не зняли з себе відповідальності, проте додали, що в умовах надзвичайної ситуації можливі окремі порушення. — Однак, обираючи між повною зупинкою виїздів (і зривом волонтерської допомоги фронту) та ризиком поодиноких порушень ми обрали друге — щоб армія не залишилась без підтримки. Нині компетентні правоохоронні органи мають усі повноваження для встановлення осіб, що зловживали системою. Але обласні військові адміністрації не мають повноважень у сфері контролю за переміщенням громадян через державний кордон. Ці функції виконує ДПСУ та правоохоронні органи. Львівська ОВА буде співпрацювати з правоохоронцями в розслідуванні кожного випадку, щоб притягнути порушників до відповідальності.

Раніше ми розповідали, що для перевізників гуманітарної допомоги не робитимуть виключень при перетині кордону, а перевірятимуть на загальних засадах.

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