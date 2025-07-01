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Їм дозволив імператор: чоловіки перетинали кордон за листами з підписом Олександра ІІІ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Липня 2025, 10:00
Їм дозволив імператор: чоловіки перетинали кордон за листами з підписом Олександра ІІІ
Фото Державна прикордонна служба України

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