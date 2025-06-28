Пережила четвертий кесарів: як Любов вкотре стала мамою, попри проблеми зі здоров’ям

35-річна Любов Яремко з Львівщини вперше стала мамою ще 12 років тому. В неї троє синів, проте родина хотіла мати дівчинку.

Попри цукровий діабет та ризики чергового кесаревого розтину, вона наважилася на вагітність. Через проблеми зі здоров’ям вона була непростою, втім, Любов змогла народити донечку Зоряну.

Про випадок розповіли у Лікарні святої Анни у Львові, яка вела спостереження за вагітністю.

Народила четверту дитину з діабетом: історія Любові

Перша вагітність Любові закінчилася кесаревим розтином. Синочок був великим і через сідничне передлежання не міг народитися природним шляхом.

Під час другої вагітності у неї виявили гестаційний діабет — тимчасове підвищення цукру в крові, яке виникає у жінок при надії.

Ця хвороба супроводжувала і третю вагітність Любові. Однак після цих пологів захворювання набуло вже постійної форми. Жінці поставили діагноз цукровий діабет 2-го типу.

Через хронічну хворобу і три кесаревих розтини чергова вагітність була ризикованою. Хоч в родині мріяли про доньку, але вагітності не планували. Новина про нове життя трішки злякала жінку.

— Я постійно контролювала рівень цукру, дотримувалась дієти, приймала інсулін. Було важко, але я знала заради кого стараюся.

Веденням вагітності зайнялася акушерка-гінекологиня Анна Мала, яка до цього супроводжували попередні пологи Любові.

— Четвертий кесарів розтин — це вже серйозна операція сама по собі, навіть без супутніх захворювань. Тому Люба була під постійним моїм контролем, а також гінеколога, у якого стояла на обліку, та ендокринолога, — розповідає лікарка.

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Медики ухвалили рішення виконати плановий кесарів розтин на 37-му тижні вагітності. Так на світ з’явилася дівчинка — четверта дитина у родині Яремків.

Зоряна народилася з вагою 3950 г та 55 см на зріст. За шкалою Апгар отримала від неонатологів вісім з дев’ять балів. Дитині вибрали ім’я всією родиною:

Сини дуже чекали на сестричку, тому імʼя для донечки придумували всі разом. Хлопці пропонували назвати Уляною, Зоряною, Євою чи Єлизаветою. Ми з чоловіком зупинились на імені Зорянка.

Через діагноз Любові був ризик, що дівчинка може мати проблеми зі здоров’ям. Але, на щастя, в малюка немає жодних проблем.

— Малюки від мам із цукровим діабетом можуть народжуватися з ризиком гіпоглікемії, тобто зниженого рівня цукру. Але Зорянка чудово адаптувалась. Ми уважно моніторили її стан — вона здорова, — каже педіатриня та неонатологиня Лілія Миронович.

На четверту добу після пологів лікарі виписали маму і донечку додому. Нині з ними все гаразд.

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