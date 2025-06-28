Пережила четвертое кесарево: как Любовь снова стала мамой, несмотря на проблемы со здоровьем

35-летняя Любовь Яремко из Львовской области впервые стала мамой еще 12 лет назад. У нее трое сыновей, однако семья хотела еще и девочку.

Несмотря на сахарный диабет и риски очередного кесарева сечения, она решилась на беременность.

О случае рассказали в Больнице святой Анны во Львове, которая вела наблюдение за беременностью.

Родила четвертого ребенка с диабетом: история Любови

Первая беременность Любови закончилась кесаревым сечением. Сыночек был большим и из-за седалищного предлежания не мог родиться естественным путем.

Во время второй беременности у нее был обнаружен гестационный диабет — временное повышение сахара в крови, которое возникает у женщин, ожидающих ребенка.

Эта болезнь сопровождала и третью беременность Любви. Однако после этих родов заболевание приобрело уже постоянную форму. Женщине поставили диагноз сахарный диабет 2-го типа.

Из-за хронической болезни и трех кесаревых сечений очередная беременность была рискованной.

— Я постоянно контролировала уровень сахара, соблюдала диету, принимала инсулин. Было тяжело, но я знала ради кого стараюсь.

Ведением беременности занялась акушер-гинеколог Анна Мала, сопровождавшая предыдущие роды Любови.

— Четвертое кесарево сечение — это уже серьезная операция сама по себе, даже без сопутствующих заболеваний. Поэтому Люба была под моим постоянным контролем, а также гинеколога, у которого стояла на учете, и эндокринолога, — рассказывает врач.

Читать по теме Мне есть ради кого жить… В Ровно женщина родила после гибели мужа Как женщина отважилась родить ребенка после смерти любимого.

Медики приняли решение выполнить плановое кесарево сечение на 37-й неделе беременности. Так на свет появилась девочка — четвертый ребенок в семье Яремко.

Зоряна родилась с весом 3950 г и 55 см ростом. По шкале Апгар получила от неонатологов восемь девять баллов. Ребенку выбрали имя всей семьей:

Сыновья очень ждали сестренку, поэтому имя для дочери придумывали все вместе. Ребята предлагали назвать Ульяной, Зоряной, Евой или Елизаветой. Мы с мужем остановились на имени Зорянка.

Из-за диагноза Любови был риск того, что девочка может иметь проблемы со здоровьем. Но, к счастью, у малышки нет никаких проблем.

— Малыши от мам с сахарным диабетом могут рождаться с риском гипогликемии, то есть сниженного уровня сахара. Но Зорянка отлично адаптировалась. Мы внимательно мониторили ее состояние — она здорова, — говорит педиатр и неонатолог Лилия Миронович.

На четвертые сутки после родов врачи выписали маму и дочь домой. Сейчас с ними все хорошо.

Мы также рассказывали о том, как женщины рожают в нескольких километрах от фронта.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!