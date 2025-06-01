Мне есть ради кого жить… В Ровно женщина родила после гибели мужа

Каждая подобная история больно бьет украинцев, напоминая цену нашей независимости. Тысячи погибших мужчин и женщин не успели родить детей с любимыми.

В этой чувствительной теме на помощь может прийти экстракорпоральное оплодотворение, то есть, когда женщина может забеременеть с оплодотворением с замороженным биоматериалом мужчины.

В Ровенском областном перинатальном центре поделились историей Натальи Гордейчук, сознательно пошедшей на такой шаг. Детальнее о рождении ее долгожданного сына, рассказываем и мы.

Ровенчанка родила ребенка с экстракорпоральным оплодотворением

Эта любовь сильнее смерти, написали врачи областного перинатального центра в Ровно об истории Натальи и Юрия.

Два года назад Наталья обратилась к врачам, потому что они с мужем не могли забеременеть. Акушер-гинеколог Виктор Лесик рассказал, что им пришлось проделать несколько операций. После этого женщину направили в Центр Планирования Семьи.

Муж сдал биологический материал, пара должна была приехать в центр через несколько дней, чтобы узнать результаты. В тот же месяц Юрий поехал на ноль, в Донецкую область.

— Все было хорошо, пока не пришел май… 21 мая мне позвонили и сообщили, что его не стало. Я не верила, что он погиб, пока не увидела.

Через две недели я немного пришла в себя и поняла, что нужно что-то делать дальше, — рассказала Наталья.

Женщина приехала в больницу с новостью, что Юрия больше нет. А врачи успокоили ее: они ей помогут. Наталья взвесила и решила, что со всем справится, и решила сохранить частичку своего любимого Юрия.

Жить не хотелось совсем. А так… мне хоть есть ради кого, — говорит женщина.

После того как врачи сообщили ей счастливую новость, она поехала к любимому на могилу, чтобы разделить это счастье с ним хоть так.

Так на свет появился Юрчик. Имя — в честь папы. Внешность — как две капли воды. А любовь, в которой он зачат, — безгранична, бесстрашна, вечна.

Наталья родила сына 20 мая 2025 года. А 21 мая 2024 погиб ее муж и отец Юрчика.

— Это первый подобный случай в нашем центре. Мы гордимся, что стали частью этой уникальной истории, где память, надежда и материнское сердце творят настоящие чудеса. Жизнь продолжается. И даже после потерь — она способна начинаться снова, — отметили в центре.

Потерю родного человека тяжело переживать. Иногда может помочь искусство: истории женщин, проживающих боль через картины, мы рассказывали в другом материале.

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