Мне есть ради кого жить… В Ровно женщина родила после гибели мужа

Фото Pexels Каждая подобная история больно бьет украинцев, напоминая цену нашей независимости. Тысячи погибших мужчин и женщин не успели родить детей с любимыми. В этой чувствительной теме на помощь может прийти экстракорпоральное оплодотворение, то есть, когда женщина может забеременеть с оплодотворением с замороженным биоматериалом мужчины. В Ровенском областном перинатальном центре поделились историей Натальи Гордейчук, сознательно пошедшей на такой шаг. Детальнее о рождении ее долгожданного сына, рассказываем и мы.Ровенчанка родила ребенка с экстракорпоральным оплодотворением Эта любовь сильнее смерти, написали врачи областного перинатального центра в Ровно об истории Натальи и Юрия. Два года назад Наталья обратилась к врачам, потому что они с мужем не могли забеременеть. Акушер-гинеколог Виктор Лесик рассказал, что им пришлось проделать несколько операций. После этого женщину направили в Центр Планирования Семьи. Муж сдал биологический материал, пара должна была приехать в центр через несколько дней, чтобы узнать результаты. В тот же месяц Юрий поехал на ноль, в Донецкую область. — Все было хорошо, пока не пришел май… 21 мая мне позвонили и сообщили, что его не стало. Я не верила, что он погиб, пока не увидела. Через две недели я немного пришла в себя и поняла, что нужно что-то делать дальше, — рассказала Наталья. Читать по теме Делаем все, чтобы забеременеть, но не получается. Рассказываем о вспомогательных репродуктивных технологиях: виды, показания и цена Вспомогательные репродуктивные технологии: что это такое, какие виды бывают, показания к применению и сколько это стоит. Женщина приехала в больницу с новостью, что Юрия больше нет. А врачи успокоили ее: они ей помогут. Наталья взвесила и решила, что со всем справится, и решила сохранить частичку своего любимого Юрия. Жить не хотелось совсем. А так… мне хоть есть ради кого, — говорит женщина. После того как врачи сообщили ей счастливую новость, она поехала к любимому на могилу, чтобы разделить это счастье с ним хоть так. Так на свет появился Юрчик. Имя — в честь папы. Внешность — как две капли воды. А любовь, в которой он зачат, — безгранична, бесстрашна, вечна. Наталья родила сына 20 мая 2025 года. А 21 мая 2024 погиб ее муж и отец Юрчика. — Это первый подобный случай в нашем центре. Мы гордимся, что стали частью этой уникальной истории, где память, надежда и материнское сердце творят настоящие чудеса. Жизнь продолжается. И даже после потерь — она способна начинаться снова, — отметили в центре. Потерю родного человека тяжело переживать. Иногда может помочь искусство: истории женщин, проживающих боль через картины, мы рассказывали в другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Беременность, война в Украине, Жизненные истории, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter