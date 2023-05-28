Делаем все, чтобы забеременеть, но не получается. Рассказываем о вспомогательных репродуктивных технологиях: виды, показания и цена

В мире постоянного научного прогресса и инноваций мы сталкиваемся с непрерывным развитием и совершенствованием различных отраслей.
Одним из таких направлений являются репродуктивные технологии, открывающие новые возможности для тех, кто страдает от проблем с зачатием.
Репродуктивные технологии не только расширяют границы того, что раньше считалось невозможным, но и порождают новые этические, социальные и правовые вопросы.
В этом материале мы поговорим о репродуктивной медицине: какие бывают вспомогательные репродуктивные технологии, кому бы они подошли, сколько это может стоить и перспективы их дальнейшего развития.
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — это способ лечения бесплодия у мужчин и женщин. Его применяют на отдельных или всех этапах манипуляций с репродуктивными клетками.
Поговорим о каждом из этих методов оплодотворения подробнее, кому они подходят и какая цена в Украине в 2023 году.
ЭКО — это безопасный метод оплодотворения, при котором слияние яйцеклетки и сперматозоида происходит вне женского организма с помощью технологии in vitro, в лабораторных условиях. Такой метод считается одним из самых эффективных для лечения бесплодия.
Фото: Unsplash
Его используют для лечения всех форм бесплодия, кроме тех случаев, когда у женщины анатомически изменена форма матки.
Его используют для лечения всех форм бесплодия, кроме тех случаев, когда у женщины анатомически изменена форма матки.
У мужчин медицинскими показаниями к проведению этой процедуры являются: нарушение качественных и количественных показателей спермы, аспермия, азооспермия и бесплодие, обусловленное анатомическим строением.
Цена: около 30-90 тысяч гривен.
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов в яйцеклетку — это метод лечения бесплодия, при котором вводят сперматозоид в яйцеклетку под микроскопом.
Для проведения ИКСИ выбирают сперматозоид, обездвиживают его и вводят в цитоплазму зрелой яйцеклетки.
Для проведения ИКСИ выбирают сперматозоид, обездвиживают его и вводят в цитоплазму зрелой яйцеклетки.
Через 16-18 часов необходимо осуществить проверку наличия ядер половых клеток, которые нужны для образования зиготы (оплодотворенной яйцеклетки).
Этот метод используют в тяжелых случаях мужского бесплодия, а также при шейковом факторе, когда сперматозоиды становятся нежизнеспособными в половых путях женщины.
Цена: ориентировочно 30-40 тысяч гривен.
Внутриматочная инсеминация — это один из видов ВРТ, суть которого заключается в оплодотворении яйцеклетки специально подготовленной спермой мужа или спермой донора. Этот способ происходит с минимальным вмешательством в организм женщины и является наиболее приближенным к естественному оплодотворению.
ВМИ рекомендуют тогда, когда врачи не могут объяснить причину бесплодия или когда у пары все показатели в диапазоне нормы, но беременность не наступает. Также этот метод применяют, когда отсутствует овуляция.
Цена: около 5-8 тысяч гривен.
Аспирация спермиев из ткани яичка — это вспомогательная репродуктивная технология, суть которой заключается в извлечении спермиев из ткани яичка. Этот метод врачи используют при патоспермии, то есть при нарушении у мужчины функций продуцирования и созревания сперматозоидов. Манипуляции проводят в день пункции фолликулов и забора ооцитов у женщины.
Аспирация спермиев из ткани яичка показана в случаях, когда у мужчины имеется азооспермия и первичная тестикулярная недостаточность.
Аспирация спермиев из ткани яичка показана в случаях, когда у мужчины имеется азооспермия и первичная тестикулярная недостаточность.
Цена: 7-10 тысяч гривен.
Суррогатное материнство — это вспомогательная репродуктивная технология, при которой женщина на добровольной основе соглашается забеременеть и выносить ребенка из генетических материалов других мужчины и женщины, которые после рождения ребенка и станут его юридическими родителями.
Согласно закону Украины, показаниями к суррогатному материнству являются:
Цена: от 40 тысяч долларов США.
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