Делаем все, чтобы забеременеть, но не получается. Рассказываем о вспомогательных репродуктивных технологиях: виды, показания и цена

В мире постоянного научного прогресса и инноваций мы сталкиваемся с непрерывным развитием и совершенствованием различных отраслей.

Одним из таких направлений являются репродуктивные технологии, открывающие новые возможности для тех, кто страдает от проблем с зачатием.

Репродуктивные технологии не только расширяют границы того, что раньше считалось невозможным, но и порождают новые этические, социальные и правовые вопросы.

В этом материале мы поговорим о репродуктивной медицине: какие бывают вспомогательные репродуктивные технологии, кому бы они подошли, сколько это может стоить и перспективы их дальнейшего развития.

Что такое вспомогательные репродуктивные технологии

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — это способ лечения бесплодия у мужчин и женщин. Его применяют на отдельных или всех этапах манипуляций с репродуктивными клетками.

Виды вспомогательных репродуктивных технологий

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов в яйцеклетку (ИКСИ);

Внутриматочная инсеминация (ВМИ);

Аспирация спермиев из ткани яичка (TESA);

Суррогатное материнство.

Поговорим о каждом из этих методов оплодотворения подробнее, кому они подходят и какая цена в Украине в 2023 году.

Экстракорпоральное оплодотворение

ЭКО — это безопасный метод оплодотворения, при котором слияние яйцеклетки и сперматозоида происходит вне женского организма с помощью технологии in vitro, в лабораторных условиях. Такой метод считается одним из самых эффективных для лечения бесплодия.

Его используют для лечения всех форм бесплодия, кроме тех случаев, когда у женщины анатомически изменена форма матки.

У мужчин медицинскими показаниями к проведению этой процедуры являются: нарушение качественных и количественных показателей спермы, аспермия, азооспермия и бесплодие, обусловленное анатомическим строением.

Цена: около 30-90 тысяч гривен.

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов в яйцеклетку

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов в яйцеклетку — это метод лечения бесплодия, при котором вводят сперматозоид в яйцеклетку под микроскопом.

Для проведения ИКСИ выбирают сперматозоид, обездвиживают его и вводят в цитоплазму зрелой яйцеклетки.

Через 16-18 часов необходимо осуществить проверку наличия ядер половых клеток, которые нужны для образования зиготы (оплодотворенной яйцеклетки).

Этот метод используют в тяжелых случаях мужского бесплодия, а также при шейковом факторе, когда сперматозоиды становятся нежизнеспособными в половых путях женщины.

Цена: ориентировочно 30-40 тысяч гривен.

Внутриматочная инсеминация

Внутриматочная инсеминация — это один из видов ВРТ, суть которого заключается в оплодотворении яйцеклетки специально подготовленной спермой мужа или спермой донора. Этот способ происходит с минимальным вмешательством в организм женщины и является наиболее приближенным к естественному оплодотворению.

ВМИ рекомендуют тогда, когда врачи не могут объяснить причину бесплодия или когда у пары все показатели в диапазоне нормы, но беременность не наступает. Также этот метод применяют, когда отсутствует овуляция.

Цена: около 5-8 тысяч гривен.

Аспирация спермиев из ткани яичка

Аспирация спермиев из ткани яичка — это вспомогательная репродуктивная технология, суть которой заключается в извлечении спермиев из ткани яичка. Этот метод врачи используют при патоспермии, то есть при нарушении у мужчины функций продуцирования и созревания сперматозоидов. Манипуляции проводят в день пункции фолликулов и забора ооцитов у женщины.

Аспирация спермиев из ткани яичка показана в случаях, когда у мужчины имеется азооспермия и первичная тестикулярная недостаточность.

Цена: 7-10 тысяч гривен.

Суррогатное материнство

Суррогатное материнство — это вспомогательная репродуктивная технология, при которой женщина на добровольной основе соглашается забеременеть и выносить ребенка из генетических материалов других мужчины и женщины, которые после рождения ребенка и станут его юридическими родителями.

Согласно закону Украины, показаниями к суррогатному материнству являются:

Отсутствие матки (врожденное или приобретенное). Деформация полости или шейки матки при врожденных пороках развития или вследствие хирургических вмешательств, доброкачественных опухолей, при которых невозможно вынашивание беременности. Структурно-морфологические или анатомические изменения эндометрия, приводящие к потере рецептивности, синехии полости матки, которые не поддаются лечению. Тяжелые соматические заболевания, при которых вынашивание беременности угрожает дальнейшему здоровью или жизни реципиента, но которые не влияют на здоровье будущего ребенка. Неудачные повторные попытки ВРТ (4 и более раз) при неоднократном получении эмбрионов высокого качества, перенос которых не приводил к наступлению беременности.

Цена: от 40 тысяч долларов США.

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