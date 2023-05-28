Батьківство

Робимо усе, щоб завагітніти, але не виходить. Розповідаємо про допоміжні репродуктивні технології: види, показання та ціна

Діана Просяник, редакторка сайту 28 Травня 2023, 16:00
допоміжні репродуктивні технології
Фото: Unsplash

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