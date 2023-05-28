Робимо усе, щоб завагітніти, але не виходить. Розповідаємо про допоміжні репродуктивні технології: види, показання та ціна

У світі постійного наукового прогресу та інновацій ми стикаємося з безперервним розвитком і вдосконаленням різних галузей.
Одним з таких напрямів є репродуктивні технології, що відкривають нові можливості для тих, хто страждає від проблем з зачаттям.
Репродуктивні технології не тільки розширюють межі того, що раніше вважалося неможливим, але й породжують нові етичні, соціальні та правові питання.
У цьому матеріалі ми поговоримо про репродуктивну медицину: які бувають допоміжні репродуктивні технології, кому б вони підійшли, скільки це може коштувати та перспективи їх подальшого розвитку.
Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) — це спосіб лікування безпліддя у чоловіків та жінок. Їх застосовують на окремих або усіх етапах маніпуляцій з репродуктивними клітинами.
Поговоримо про кожний із цих методів запліднення детальніше, кому вони підходять та яка ціна в Україні в 2023 році.
ЕКЗ — це безпечний метод запліднення, під час якого злиття яйцеклітини та сперматозоїда відбувається поза межами жіночого організму за допомогою технології in vitro, в лабораторних умовах. Такий метод вважається одним із найефективніших для лікування безпліддя.
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Його використовують для лікування усіх форм безпліддя, окрім тих випадків, коли у жінки анатомічно змінена форма матки.
Його використовують для лікування усіх форм безпліддя, окрім тих випадків, коли у жінки анатомічно змінена форма матки.
У чоловіків медичними показаннями до проведення цієї процедури є: порушення якісних і кількісних показників сперми, аспермія, азооспермія та безплідність, що обумовлена анатомічною будовою.
Ціна: близько 30-90 тисяч гривень.
Інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїдів у яйцеклітину — це метод лікування безпліддя, під час якого вводять сперматозоїд у яйцеклітину під мікроскопом.
Для проведення ІКСІ обирають сперматозоїд, знерухомлюють його і вводять в цитоплазму зрілої яйцеклітини.
Для проведення ІКСІ обирають сперматозоїд, знерухомлюють його і вводять в цитоплазму зрілої яйцеклітини.
Через 16-18 годин необхідно здійснити перевірку наявності ядер статевих клітин, які потрібні для утворення зиготи (заплідненої яйцеклітини).
Цей метод використовують у важких випадках чоловічого безпліддя, а також при шийковому факторі, коли сперматозоїди стають нежиттєздатними у статевих шляхах жінки.
Ціна: орієнтовно 30-40 тисяч гривень.
Внутрішньоматкова інсемінація — це один із видів ДРТ, суть якого полягає у заплідненні яйцеклітини спеціально підготовленою спермою чоловіка або спермою донора. Цей спосіб відбувається з мінімальним втручанням в організм жінки та є найбільш наближеним до природного запліднення.
ВМІ рекомендують тоді, коли лікарі не можуть пояснити причину безпліддя або коли у пари всі показники в діапазоні норми, але вагітність не настає. Також цей метод застосовують, коли немає овуляції.
Ціна: близько 5-8 тисяч гривень.
Аспірація сперміїв з тканини яєчка — це допоміжна репродуктивна технологія, суть якої полягає у добуванні сперміїв з тканини яєчка. Цей метод лікарі використовують при патоспермії, тобто при порушенні у чоловіка функцій продукування і дозрівання сперматозоїдів. Маніпуляції проводять у день пункції фолікулів та забору ооцитів у жінки.
Аспірація сперміїв з тканини яєчка показана у випадках, коли у чоловіка наявна азооспермія та первинна тестикулярна недостатність.
Аспірація сперміїв з тканини яєчка показана у випадках, коли у чоловіка наявна азооспермія та первинна тестикулярна недостатність.
Ціна: 7-10 тисяч гривень.
Сурогатне материнство — це допоміжна репродуктивна технологія, під час якої жінка на добровільній основі погоджується завагітніти та виносити дитину із генетичних матеріалів інших чоловіка та жінки, які після народження дитини й стануть її юридичними батьками.
Згідно з законом України, показаннями до сурогатного материнства є:
Ціна: від 40 тисяч доларів США.
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