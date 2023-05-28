Робимо усе, щоб завагітніти, але не виходить. Розповідаємо про допоміжні репродуктивні технології: види, показання та ціна

У світі постійного наукового прогресу та інновацій ми стикаємося з безперервним розвитком і вдосконаленням різних галузей.

Одним з таких напрямів є репродуктивні технології, що відкривають нові можливості для тих, хто страждає від проблем з зачаттям.

Репродуктивні технології не тільки розширюють межі того, що раніше вважалося неможливим, але й породжують нові етичні, соціальні та правові питання.

У цьому матеріалі ми поговоримо про репродуктивну медицину: які бувають допоміжні репродуктивні технології, кому б вони підійшли, скільки це може коштувати та перспективи їх подальшого розвитку.

Що таке допоміжні репродуктивні технології

Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) — це спосіб лікування безпліддя у чоловіків та жінок. Їх застосовують на окремих або усіх етапах маніпуляцій з репродуктивними клітинами.

Види допоміжних репродуктивних технологій

Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ);

Інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїдів у яйцеклітину (ІКСІ);

Внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ);

Аспірація сперміїв з тканини яєчка (TESA);

Сурогатне материнство.

Поговоримо про кожний із цих методів запліднення детальніше, кому вони підходять та яка ціна в Україні в 2023 році.

Екстракорпоральне запліднення

ЕКЗ — це безпечний метод запліднення, під час якого злиття яйцеклітини та сперматозоїда відбувається поза межами жіночого організму за допомогою технології in vitro, в лабораторних умовах. Такий метод вважається одним із найефективніших для лікування безпліддя.

Його використовують для лікування усіх форм безпліддя, окрім тих випадків, коли у жінки анатомічно змінена форма матки.

У чоловіків медичними показаннями до проведення цієї процедури є: порушення якісних і кількісних показників сперми, аспермія, азооспермія та безплідність, що обумовлена анатомічною будовою.

Ціна: близько 30-90 тисяч гривень.

Інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїдів у яйцеклітину

Інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїдів у яйцеклітину — це метод лікування безпліддя, під час якого вводять сперматозоїд у яйцеклітину під мікроскопом.

Для проведення ІКСІ обирають сперматозоїд, знерухомлюють його і вводять в цитоплазму зрілої яйцеклітини.

Через 16-18 годин необхідно здійснити перевірку наявності ядер статевих клітин, які потрібні для утворення зиготи (заплідненої яйцеклітини).

Цей метод використовують у важких випадках чоловічого безпліддя, а також при шийковому факторі, коли сперматозоїди стають нежиттєздатними у статевих шляхах жінки.

Ціна: орієнтовно 30-40 тисяч гривень.

Внутрішньоматкова інсемінація

Внутрішньоматкова інсемінація — це один із видів ДРТ, суть якого полягає у заплідненні яйцеклітини спеціально підготовленою спермою чоловіка або спермою донора. Цей спосіб відбувається з мінімальним втручанням в організм жінки та є найбільш наближеним до природного запліднення.

ВМІ рекомендують тоді, коли лікарі не можуть пояснити причину безпліддя або коли у пари всі показники в діапазоні норми, але вагітність не настає. Також цей метод застосовують, коли немає овуляції.

Ціна: близько 5-8 тисяч гривень.

Аспірація сперміїв з тканини яєчка

Аспірація сперміїв з тканини яєчка — це допоміжна репродуктивна технологія, суть якої полягає у добуванні сперміїв з тканини яєчка. Цей метод лікарі використовують при патоспермії, тобто при порушенні у чоловіка функцій продукування і дозрівання сперматозоїдів. Маніпуляції проводять у день пункції фолікулів та забору ооцитів у жінки.

Аспірація сперміїв з тканини яєчка показана у випадках, коли у чоловіка наявна азооспермія та первинна тестикулярна недостатність.

Ціна: 7-10 тисяч гривень.

Сурогатне материнство

Сурогатне материнство — це допоміжна репродуктивна технологія, під час якої жінка на добровільній основі погоджується завагітніти та виносити дитину із генетичних матеріалів інших чоловіка та жінки, які після народження дитини й стануть її юридичними батьками.

Згідно з законом України, показаннями до сурогатного материнства є:

Відсутність матки (вроджена або набута). Деформація порожнини або шийки матки при вроджених вадах розвитку або внаслідок хірургічних втручань, доброякісних пухлин, за яких неможливе виношування вагітності. Структурно-морфологічні або анатомічні зміни ендометрія, що призводять до втрати рецептивності, синехії порожнини матки, які не піддаються лікуванню. Тяжкі соматичні захворювання, при яких виношування вагітності загрожує подальшому здоров’ю або життю реципієнта, але які не впливають на здоров’я майбутньої дитини. Невдалі повторні спроби ДРТ (4 і більше разів) при неодноразовому отриманні ембріонів високої якості, перенесення яких не приводило до настання вагітності.

Ціна: від 40 тисяч доларів США.

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