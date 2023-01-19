Готуватися потрібно обом! Що необхідно знати чоловіку в період планування вагітності дружини — поради гінекологині

У нас в сім’ї буде поповнення! Чимало сімейних пар по всьому світу намагаються побачити тест на вагітність із тими самими довгоочікуваними двома смужками та повідомити рідним радісну звістку.

У зв’язку з різними причинами можуть виникати труднощі, коли усі спроби завагітніти марні. Але чому так відбувається?

Часто до зачаття готується лише жінка. Та, плануючи вагітність, варто пам’ятати, що мають бути здорові обидва партнери.

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Про те, як варто готуватися до вагітності, розповіла гінекологиня Богуслава Мединська у своєму Instagram.

Чоловік дає половину генетичного матеріалу майбутній дитині. І для зачаття потрібні дві здорові статеві клітини високої якості — яйцеклітина і сперматозоїд, — розповідає Мединська.

Коли чоловікові починати готуватися до вагітності дружини

Сперматозоїди у тілі виробляються протягом циклу, що триває 90 днів. Саме тому розпочати підготовку до зачаття дитини варто за три місяці до бажаної вагітності.

За цей термін сперматозоїди оновляться і, за умови правильної підготовки, підвищиться їхня якість та кількість.

Як готуватися чоловіку до вагітності дружини

Спорт

Якість сперми значно покращується, якщо чоловік займається активними видами спорту. Особливо корисними є плавання, біг, підняття ваги.

Та не всі спортивні навантаження будуть корисні. Деякі навпаки можуть нашкодити. Наприклад, катання на велосипеді чи кінний спорт можуть призводити до зменшення сперматозоїдів в організмі.

Вага

Необхідно слідкувати за вагою чоловіка. Це потрібно через те, що надмірна маса тіла чи ожиріння знижують якість сперми.

Також зайва вага призводить до порушень гормонального фону: знижується рівень тестостерону та підвищується рівень естрадіолу. Як наслідок, зменшується вироблення сперми.

Куріння

Тютюн негативно впливає на репродуктивну функцію обох партнерів.

На жаль, більшість курців цю інформацію серйозно не сприймають. Однак про відмову від паління варто замислитись хоча б тим чоловікам, що планують дітей.

Токсини, які утворюються після згоряння цигарок чи електронних сигарет, найперше перешкоджають рухливості сперматозоїдів і ведуть до зниження якості сперми, — розповідає гінекологиня.

Також від куріння сперма стає в’язкою, що утруднює її проходження по сім’явивідних протоках та порушує пробивання сперматозоїдів через матку та маткові труби до яйцеклітини.

Алкоголь

Плануючи вагітність, варто скоротити вживання алкоголю. Можна не повністю відмовлятись від нього. Дозволено вживати помірну кількість алкоголю, що становить приблизно дві порції в тиждень.

Одна порція алкоголю — це близько 350 мл пива, 150 мл вина або 40 мл міцних напоїв.

Харчування

Для чоловіка важливо правильно та збалансовано харчуватись. Це необхідно, щоб покращити якість сперматозоїдів.

Тому потрібно дотримуватись таких правил:

Слідкувати за питним режимом.

Виключити з раціону швидкі вуглеводи, фастфуд, смажену та жирну їжу, солодкі газовані напої.

Продукти у щоденному раціоні майбутнього тата мають містити клітковину, білок, вітаміни групи А, С та Е.

Вітамін Е відповідає за здатність до запліднення. Також він підвищує рівень тестостерону в організмі. Вітаміни групи E містяться у горіхах, хлібі, авокадо, шпинаті, крупах, олії.

Додавання Омега-3 у раціон допоможе збільшити кількість сперматозоїдів і їх рухливість.

Важливим компонентом раціону є цинк, фолієва кислота, селен.

Перегрівання

Уникай перегрівання пахової частини тіла. Відвідування бані та/чи сауни раз або двічі на тиждень, використання підігріву сидіння в автомобілі — усе це призводить до зниження рухливості та якості сперматозоїдів.

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