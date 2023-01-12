З дитинства успішний(-а)! Як сформувати менталітет лідера у дитини — розповідає психологиня

Не секрет, що лідерам по життю легше. Завдяки певним навичкам, притаманним менталітету лідера, досягати успіху у кар’єрі, бізнесі чи особистому житті значно простіше. Але як сформувати менталітет лідера і які навички потрібно розвивати?
Почесна консулка Латвійської Республіки в України, психологиня та арт-терапевтка Олена Вишнякова розповіла, чому важливо та як сформувати менталітет лідера у дитини і які риси необхідно виховувати в дитині, щоб вона стала успішною.
У дорослому віці менталітет лідера допомагає управляти собою та іншими, бути організатором та провідником. І тому формування менталітету лідера ще змалечку добре позначиться на майбутньому розвитку.
Якщо дитина не планує бути лідером у професійній сфері — нічого страшного. Набуті навички лідера можна застосовувати у своєму житті та взаємодії з іншими людьми.
Якщо дитина не планує бути лідером у професійній сфері — нічого страшного. Набуті навички лідера можна застосовувати у своєму житті та взаємодії з іншими людьми.
Наразі створили вже чимало освітніх челенджів, які й допомагають сформувати менталітет лідера.
Такі виклики зможуть допомогти дитині розвити навички організації, комунікації, управління часом, ухвалення рішень та планування.
Такі виклики зможуть допомогти дитині розвити навички організації, комунікації, управління часом, ухвалення рішень та планування.
Також вони розвивають свідомість, впевненість у собі, а ще — сприяють розвитку самостійності та індивідуальності.
Фото: Pexels
Для прикладу, одним з таких челенджів може бути організація соціального заходу. Це допоможе дитині навчитися планувати та організовувати події, спілкуватися з людьми та лідирувати над групою людей.
Ще одним прикладом виклику для дитини може бути створення бізнес-плану та запуск власного проекту. Такий челендж допоможе навчитися управляти власними ресурсами та ухвалювати важливі рішення.
Дитина, що навчена використовувати час з користю, а також вміє планувати свої дії, зможе досягти у житті більшого, ніж ті, хто витрачає час на непродуктивні справи.
Для того, щоб допомогти дитині розвинути ці навички, потрібно:
Ще одним не менш важливим фактором, що впливає на успіх лідера, є його комунікаційні навички.
Вміти правильно спілкуватися важливо чи то у команді, у виступі перед групою, чи у переговорах з клієнтами. Завдання лідера — ясно і ефективно виражати свої ідеї й наміри.
Вміти правильно спілкуватися важливо чи то у команді, у виступі перед групою, чи у переговорах з клієнтами. Завдання лідера — ясно і ефективно виражати свої ідеї й наміри.
Для того, щоб розвинути у малечі ще одну навичку лідера, потрібно зацікавити її у різних формах комунікації. Для прикладу, це може бути:
Важливо пам’ятати, що розвиток комунікаційних навичок — це процес, який вимагає часу і постійної практики.
Важливо пам’ятати, що розвиток комунікаційних навичок — це процес, який вимагає часу і постійної практики.
Не варто очікувати, що дитина миттєво навчиться спілкуватися з іншими на такому ж рівні, що й дорослі. Підтримуй малечу, показуючи, що цінуєш її зусилля та спроби комунікувати, а також надаючи їй шанс показати себе і виступати перед іншими.
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