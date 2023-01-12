З дитинства успішний(-а)! Як сформувати менталітет лідера у дитини — розповідає психологиня

Не секрет, що лідерам по життю легше. Завдяки певним навичкам, притаманним менталітету лідера, досягати успіху у кар’єрі, бізнесі чи особистому житті значно простіше. Але як сформувати менталітет лідера і які навички потрібно розвивати?

Почесна консулка Латвійської Республіки в України, психологиня та арт-терапевтка Олена Вишнякова розповіла, чому важливо та як сформувати менталітет лідера у дитини і які риси необхідно виховувати в дитині, щоб вона стала успішною.

Чому важливо сформувати менталітет лідера ще в дитинстві, а особливо в наш час

У дорослому віці менталітет лідера допомагає управляти собою та іншими, бути організатором та провідником. І тому формування менталітету лідера ще змалечку добре позначиться на майбутньому розвитку.

Зараз також дивляться

Якщо дитина не планує бути лідером у професійній сфері — нічого страшного. Набуті навички лідера можна застосовувати у своєму житті та взаємодії з іншими людьми.

Як сформувати менталітет лідера

Наразі створили вже чимало освітніх челенджів, які й допомагають сформувати менталітет лідера.

Такі виклики зможуть допомогти дитині розвити навички організації, комунікації, управління часом, ухвалення рішень та планування.

Також вони розвивають свідомість, впевненість у собі, а ще — сприяють розвитку самостійності та індивідуальності.

Про які виклики йдеться

Для прикладу, одним з таких челенджів може бути організація соціального заходу. Це допоможе дитині навчитися планувати та організовувати події, спілкуватися з людьми та лідирувати над групою людей.

Ще одним прикладом виклику для дитини може бути створення бізнес-плану та запуск власного проекту. Такий челендж допоможе навчитися управляти власними ресурсами та ухвалювати важливі рішення.

Які риси необхідно виховувати в дитині, щоб вона стала успішною

Управління часом та планування

Дитина, що навчена використовувати час з користю, а також вміє планувати свої дії, зможе досягти у житті більшого, ніж ті, хто витрачає час на непродуктивні справи.

Для того, щоб допомогти дитині розвинути ці навички, потрібно:

Навчити малечу використовувати планер, таблицю чи календар для планування своїх дій. Разом з дитиною скласти список щоденних завдань та допомогти розставити пріоритети. Навчити дитину виділяти час на виконання важливих завдань та за необхідності відступати від розваг. Поясни дитині, для чого їй навчатися планувати та управляти часом. Розкажи, що це може допомогти у школі та навіть у дорослому віці.

Розвиток комунікацій

Ще одним не менш важливим фактором, що впливає на успіх лідера, є його комунікаційні навички.

Вміти правильно спілкуватися важливо чи то у команді, у виступі перед групою, чи у переговорах з клієнтами. Завдання лідера — ясно і ефективно виражати свої ідеї й наміри.

Для того, щоб розвинути у малечі ще одну навичку лідера, потрібно зацікавити її у різних формах комунікації. Для прикладу, це може бути:

Організація спілкування у вигляді дискусії чи розповіді. Так дитина зможе висловити власну думку та свої ідеї. Навчання у вигляді рольових ігор. Малеча зможе виступати у ролі лідера і справлятися з комунікацією з іншими учасниками. Залучання дитини де деяких переговорів чи розмов дорослих, де вона могла б формувати власну думку чи аргументи та висловлювати їх. Також така практика допоможе навчитися слухати інших. Завдання, де малечі потрібно презентувати свою ідею або проект перед групою. Така вправа допоможе висловлювати думки у чіткій та зрозумілій формі. Гра, що покликана на розвиток комунікаційних навичок.

Важливо пам’ятати, що розвиток комунікаційних навичок — це процес, який вимагає часу і постійної практики.

Не варто очікувати, що дитина миттєво навчиться спілкуватися з іншими на такому ж рівні, що й дорослі. Підтримуй малечу, показуючи, що цінуєш її зусилля та спроби комунікувати, а також надаючи їй шанс показати себе і виступати перед іншими.

Раніше ми розповідали, як привчити дитину читати.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!