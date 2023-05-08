Воюет за Украину, а после победы мечтает вернуться на Родину! История Павла из Беларуси, который служит в интернациональном легионе

На Прикарпатье после ранения восстанавливается боец интернационального легиона — Павел Шурмей. Белорус по национальности и профессиональный спортсмен уже год, как бьет оккупантов бок о бок с добровольцами чуть ли не со всего мира. Ранение Павел получил под Бахмутом. Говорит, как только раны заживут, обязательно вернется в строй. А после победы — и в родную Беларусь, куда ему пока дорога закрыта.

Павлу 46 лет. Всю жизнь он в профессиональном спорте занимался академической греблей, выступал за национальную сборную Беларуси на мировых чемпионатах и Олимпийских играх. И никакого отношения к военному делу не имел.

О службе в Украине

В прошлом году 24 февраля Павел был на тренировках в США и через две недели после начала полномасштабного вторжения уже был в Украине, потому что женат на украинке из Николаева. Сразу вступил в ряды ВСУ и отправился выбивать врага из Киевской области.

За год мужчина хорошо изучил географию Украины, потому что прошел немало горячих точек.

Мужчина вспоминает: был в Ирпене, потом в Николаевской области, в Херсонской области, когда брали первый плацдарм, дальше Северодонецк, Гуляйполе и Бахмут.

Именно под Бахмутом Павел и был ранен во время вражеского обстрела. У них была хорошо защищенная позиция, и осколок из танкового снаряда прошил руку насквозь.

Павел говорит: он простой солдат интернационального легиона, и его поражают собратья, которые пришли освобождать Украину от путинского нашествия. Многие из них без военного опыта — это гражданские, которые имели работу в самых престижных мировых компаниях. По официальным данным, в легионе служат граждане 55 стран.

Наше подразделение отдельное белорусское, но мы работаем вместе с украинцами, грузинами, американцами, новозеландцами, французами.

Сколько белорусов воюет на стороне Украины, Павел не признается. Говорит — много. И после реабилитации на Прикарпатье мужчина планирует снова стать в строй.

После победы Павел мечтает съездить на свою родину, родину без Лукашенко, потому что после того, как стал в ряды интернационального легиона в Беларуси, на него завели уголовное дело.

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