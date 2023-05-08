Истории, от которых стынет кровь! Жители Чугуева смогут вернуться домой, но что делать с воспоминаниями

В городе Чугуеве, расположенном вблизи Харькова, начали восстанавливать многоэтажки, которые первыми потерпели вражеские удары в первый день большой войны. Тогда под обстрелами погиб подросток – первая жертва российской агрессии в Харьковской области.

Многоэтажки не пригодны для проживания: без воды, электричества, отопления. Строителям придется заново возводить часть дома, чтобы в дальнейшем предотвратить разрушение. Однако уже в августе люди смогут вернуться в свои дома, обещают в Чугуевской городской военной администрации.

Микрорайон Авиатор в Чугуеве, квартира Владимира Чуищева на последнем этаже многоэтажки. Оттуда хорошо видно небо, которому отдал всю жизнь ветеран авиации, 27 лет на вертолетах, взлетал с Чугуевского аэродрома.

Никогда не простит, потому что те, с кем он делил небо, сейчас сбрасывают на мирные города бомбы. Сам Владимир до сих пор приходит в себя после контузии, а его жену тяжело ранило.

Летели рамы, стекла на нее и лицо порубило полностью. И один глаз выбило, а другой ей в Германии пытаются восстановить, — рассказывает Владимир Чуищев.

Сейчас мужчина живет у друзей, а сюда приходит понемногу наводить порядок. Если все пойдет по плану, то в августе он сможет переехать домой. Именно такие сроки восстановления этой и соседней многоэтажки, также пострадавшей от обстрела.

Это не первые дома, которые восстанавливают после обстрелов. В общей сложности заявки о поврежденном обстрелами жилье получили от 2300 жителей Чугуева. Однако эта цифра не окончательная, ведь многие жители еще в эвакуации и не оформили обращение.

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