Історії, від яких холоне кров! Жителі Чугуєва зможуть повернутись додому, але що робити зі спогадами

У місті Чугуєві, розташованому поблизу Харкова, почали відновлювати багатоповерхівки, які першими зазнали ворожих ударів у перший день великої війни. Тоді під обстрілами загинув підліток – перша жертва російської агресії на Харківщині.

Багатоповерхівки не придатні для проживання – без води, електрики, опалення. Будівельникам доведеться заново зводити частину будинку, щоб надалі запобігти руйнуванню.

Однак уже в серпні люди зможуть повернутися у свої домівки, обіцяють у Чугуївській міській військовій адміністрації.

Мікрорайон Авіатор у Чугуєві, квартира Володимира Чуіщева на останньому поверсі багатоповерхівки. Звідки добре видно небо, якому віддав усе життя ветеран авіації, 27 років на гелікоптерах, злітав із Чугуївського аеродрому. Ніколи не пробачить, бо ті, з ким він ділив небо, зараз скидають на мирні міста бомби. Сам Володимир досі оговтується після контузії, а його дружину тяжко поранило.

Летіли рами, шибки на неї і обличчя посікло повністю. Одне око вибило, а друге їй у Німеччині намагаються відновити, — розповідає Володимир Чуіщев.

Нині чоловік живе у друзів, а сюди приходить потроху наводити лад. Якщо все піде за планом, то в серпні зможе переїхати додому. Саме такі терміни відбудови цієї та сусідньої багатоповерхівки, яка також постраждала від обстрілу.

Це не перші будинки, які відновлюють після обстрілів. Загалом заявки про пошкоджене обстрілами житло отримали від 2300 жителів Чугуєва. Проте ця цифра не остаточна, адже чимало жителів ще в евакуації й не оформили звернення.

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